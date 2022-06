Centraal Museum viert 900 jaar Utrecht

De zoektocht naar een gezonde leefomgeving is van alle tijden. Met de nieuwe tentoonstelling De gezonde stad viert het Centraal Museum het 900-jarige bestaan van Utrecht.

Vies en ongezond, dat is het heersende beeld van de stad in vroeger tijden. De mensen waren klein en werden niet oud. Ze leefden tussen stank en ongedierte. Op een dieet van wortels en knollen. Toch? De gezonde stad laat zien dat dit beeld flink bijgesteld moet worden en laat de kunst van het gezonde stedelijk leven door de eeuwen heen zien.

Volgens de middeleeuwse gezondheidsleer die tot in de negentiende eeuw geldig bleef, bestond het menselijk lichaam uit vier lichaamssappen (humoren) waarvan de onderlinge verhouding bepaalde wat voor soort karakter iemand had. Volgens die leer werd je ziek als de juiste verhouding van die lichaamssappen uit balans raakte. Om ziekte te voorkomen, was het ook van belang het vuil uit het lichaam op tijd af te voeren.

Die visie op gezondheid weerspiegelde zich in de gezonde stad, want een stad moest eveneens in balans worden gehouden. Daarbij was doorstroming van levensbelang, zodat er voldoende schone lucht en drinkwater was. Mens en omgeving moesten kortom, in evenwicht zijn met elkaar. En hoewel er tegenwoordig heel anders naar het menselijk lichaam en het ontstaan van ziektes wordt gekeken, is evenwicht met de (directe) woonomgeving nog steeds van groot belang. Zoeken naar balans of evenwicht, is een mooie metafoor voor het kunnen functioneren van de (gezonde) stad. Toen, nu en in de toekomst.

Luister in de mediaguide naar de verhalen van verschillende Utrechters: hoe kijken zij terug op de Utrechters die hen voor zijn gegaan? Wat vinden zij belangrijk? Wat doen zij zelf om de stad gezonder te maken? Of welke uitdagingen zien zij? Van tuinder en kinderarts tot medewerker van de voedselbank: in de multimediatour maak je kennis met hun verhalen en perspectieven.



Bezoek op maandag 6 juni de Centraal Museum Markt of ga naar de Talkshow De gezonde stad in TivoliVredenburg, waar conservator en stadshistoricus René de Kam met verschillende mensen in gesprek gaat over hoe de ideale ‘gezonde stad’ er nou eigenlijk uit ziet.

De Vaandeldrager – 2 t/m 30 juni

Rembrandts De Vaandeldrager gaat op reis door Nederland. Dit schilderij is het komende jaar in alle twaalf provincies van Nederland te zien en doet Utrecht als tweede aan. Ontdek dit bijzondere werk in de tentoonstelling De gezonde stad.

Vanwege de feestelijkheden in Utrecht rondom het 900-jarig bestaan en de komst van de Vaandeldrager is er op 2 en 6 juni én op 10 september gratis toegang voor alle bezoekers.

www.centraalmuseum.nl/nl/tentoonstellingen/de-gezonde-stad-900-jaar-stad-utrecht