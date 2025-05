Chef-kok gezocht: Lekker koken in hartje Utrecht

Jozef is een Grand café in het hart van de stad, dicht bij het Centraal station in Utrecht. Ons publiek bestaat uit een gemêleerd gezelschap, dagjesmensen, zakenmensen en gezinnen. Onze keuken serveert modern-klassieke gerechten, liefst seizoensgebonden en met zorg bereid. Wij zetten onze gasten graag met liefde een mooi bord voor. Wij zoeken een Chef-kok die houdt van lekker eten. Iemand die met verstand van zaken en met plezier zijn/haar keuken runt. Als chef geef je dagelijks leiding aan het team en je werkt mee op de vloer. Je bent verantwoordelijk voor de organisatie in en om de keuken. Met het management bespreek je maandelijks de cijfers en werk je mee aan nieuwe menukaarten. Je bewaakt kwaliteit, volgt de HACCP-richtlijnen en bent het aanspreekpunt voor collega’s en leveranciers. Wat we van jou verwachten Je bent fulltime beschikbaar: 4 dagen op de vloer + 1 kantoordag

Flexibel inzetbaar voor dag-, avond- en weekenddiensten

Je hebt aantoonbare leidinggevende ervaring

Je bent communicatief sterk en werkt nauwkeurig

Je hebt kennis van HACCP en keukeninspecties

Je maakt roosters, doet bestellingen en werkt nieuwe collega’s in

Je denkt actief mee over dagschotels en menukaartontwikkeling Wat we jou bieden Een centrale rol binnen een professionele horecazaak

Een inspirerende werkomgeving waar jouw ideeën welkom zijn

Een goed salaris, afhankelijk van ervaring

Een aantrekkelijke fooienregeling

Ondersteuning op administratief en operationeel vlak

Zin in een kopje koffie? Mail of bel ons: Maxine Massop 030-2343538 maxine@kema.nu

