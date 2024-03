Circusfestival Cascades, waar circus stroomt

Acrobatische hoogstandjes en magisch jongleerwerk

Vanaf 1989 tot 2015 produceerde Stadsschouwburg Utrecht 26 edities van het populaire kerstcircus Cascade. In het paasweekend van 29 t/m3 maart gaat een nieuwe traditie van start: het Circusfestival Cascades. Voor iedereen is er wat te beleven want er staan zeven voorstellingen op het programma, zowel ’s middags als ’s avonds.

moderne circusacts van topniveau

Acrobaten en jongleurs uit binnen- en buitenland zetten drie dagenlang met zeven unieke voorstellingen de schouwburg op z’n kop. Modern circus met acts van topniveau. Verschillende aspecten worden belicht, zoals humor en poëzie, fysieke krachtpatserij, acrobatische hoogstandjes en magisch jongleerwerk. Zelf mee doen kan ook met een interactief randprogramma waar je als bezoeker tricks en trucs van het circusvak kan leren.

Tekst loopt door onder de afbeelding

ontdek verborgen hoeken

Deze selectie bestaat uit drie voorstellingen die op ongewone plekken plaatvinden.

De acrobaten van Knot On Hands laten je met hun acrobatische rondleiding de trappen, muren, randen en verborgen hoeken van de schouwburg zien.

Tijdens de voorstelling Figment van Natalie Miles ervaar je circus van binnenuit. Je ziet haar bewegen met haar cyr wheel niet vanuit de zaal maar op de stoel die vlak bij haar op het podium staat.

Tekst loopt door onder de afbeelding

De voorstelling Structure #1 beleef je vanuit de coulissen. Met een wonderbaarlijke constructie van 6 meter hoog verkent Swantje Kawecki de ontmoeting tussen het zachte menselijk lichaam en het harde staal.

korting met combi-ticket

Met een combi-ticket kun je op 30 maart naar de voorstellingen Structure #1 en Surface met € 4,50 korting!

Tekst loopt door onder de afbeelding

uitgelicht: waterballet

Met Surfaces hebben de performers van Familiar Faces een waterballet gemaakt dat een feestje is om te zien. Water sijpelt over het podium en zet de acrobaten in beweging, op zoek naar de grenzen van het onmogelijke. Geniet van hun indrukwekkende, kletsnatte acrobatische hoogstandjes!

Het volledige programma en kaarten via ssbu.nl/cascades