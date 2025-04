Circusfestival Cascades

Tijdens het paasweekend (18 t/m 20 april) betovert Stadsschouwburg Utrecht haar bezoekers met circusacts van wereldklasse. Een beleving vol fantasie want dit circus zoekt de randen van verbeelding op en prikkelt zintuigen op de meest verassende manieren. De nieuwe generatie circusmakers spreekt een eigen taal en heeft eigen verhalen. Laat je in deze tweede editie overrompelen door jongleurs en acrobaten van wereldklasse die de schouwburg zeker op z’n kop zullen zetten met hun adembenemende hoogstandjes. Het hele weekend zit vol spannende voorstellingen voor jong en oud.

Hieronder drie voorstellingen uitgelicht.

Vr 18 april We gaan beginnen: ‘Kintsugi van Machine de Cirque’. Het Canadese gezelschap nodigt je uit voor een inspirerende duik in het hier en nu, met schoonheid en plezier. Vol adembenemende acrobatiek, sterke emoties, poëzie, vindingrijkheid en humor. In de Grote Zaal om 20.00 uur.

Za 19 april Jong geleerd, oud gedaan: In circusvoorstelling ‘Square two van Tall Tales’ kijk je met open mond naar de trucs van de jongleurs, die je meenemen op een ontdekkingsreis door de schouwburg. Start in de Zocherfoyer om 12.30 en 17.00 uur.

Zo 20 april Jong en oud: In ‘the amazing Katleen 4+ van Katleen Ravoet’ gaat de act van Katleen eerst goed maar al snel volgt de ene blunder na de andere waardoor haar professionele glimlach al snel verdwijnt. Ze heeft hulp nodig van het publiek. Ga jij haar helpen? In de Blauwe Zaal om 11.30 en 15.30 uur

Circus talks en Circus Snor Ontmoet in ons randprogramma nieuwe talenten en maak kennis met de wereld achter de circusvoorstellingen in de Cascades Circus Talks. Op zondag ontdek je de circusartiest in jezelf bij Circus Snor.

Laat dit circus niet aan je voorbijgaan kijk op stadsschouwburg-utecht.nl voor meer informatie en voorstellingen van jong talent

Bekijk het hele programma op ssbu.nl