CLEVER°FRANKE zoekt een digital project manager

Kun jij een team motiveren om uitdagende datagedreven ervaringen te leveren? CLEVER°FRANKE is op zoek naar een digital project manager die uitblinkt in het uitvoeren van complexe digitale projecten.

CLEVER°FRANKE is een data design studio die mensen met data en technologie verbindt. Ons internationale team werkt samen met klanten zoals Google, Warner Music Group & Cisco. Wij zijn een open team van designers, developers en projectmanagers; allemaal met een passie voor data, design en technologie.

Wat je meebrengt

Je bent beschikbaar tussen de 32 – 40 uur per week

3+ jaar relevante werkervaring bij een digitaal bureau (of vergelijkbaar)

Analytische en flexibele mindset

Uitstekende beheersing van de Engelse taal

Grote interesse in design en techniek

Om uit te blinken in deze rol;

Ben je klantgericht; je weet hoe je een goede relatie kunt onderhouden door de verwachtingen en belangen van stakeholders te managen met duidelijke communicatie en goed afgestemde doelen.

Ben je oplossingsgericht; je begrijpt het grotere plaatje, zoomt zo nodig in op de details en je stelt vragen om aannames te vermijden.

Ben je zelfbewust, bereid om je vaardigheden continu te verbeteren, zorg je er altijd voor dat je iedereen mee krijgt en weet je hoe je mensen kunt motiveren.

Heb je complexe projecten uitgevoerd, ben je in staat om concepten snel te begrijpen en het team te faciliteren om deze te realiseren.

Heb je een hands-on mentaliteit en ben je bereidt om projectadministratie en resource planning taken op je te nemen.

Wat CLEVER°FRANKE biedt

Een vriendelijk, gepassioneerd team

Een marktconform salaris, gebaseerd op je achtergrond en ervaring

Creatieve, uitdagende projecten

Een persoonlijke MacBook en alle randapparatuur die je nodig hebt

Tijd om te werken aan je persoonlijke ontwikkeling en groei met behulp van een coach

Kijk hier voor meer informatie.