Coming soon! Muzikaal theater dit najaar

Van een beruchte monoloog tot AR-theater en een muzikale theatervoorstelling voor de hele familie – het Utrechtse stadsgezelschap Theater Utrecht zet dit najaar in op een tour de force aan nieuwe producties!

Het gezelschap, onder leiding van regisseur Thibaud Delpeut, schiet na een jaar vol verplaatsingen en annuleringen met enthousiasme uit de startblokken. Voor iedereen; jong en oud, nieuw en bestaand publiek. Er staan drie bijzondere en totaal verschillende projecten op stapel.

Theaterfeest voor de hele familie

Eind december gaat de familievoorstelling De Kleine Zeemeermin (8+) in première, een coproductie met de Stadsschouwburg Utrecht. Een theaterfeest vol diepzeeanimaties, liedjes en muziek voor het hele gezin!

Theater Utrecht maakt een eigentijdse bewerking van het beroemde sprookje van Hans Christian Andersen over volwassenwording, identiteit en verlangen. Duik samen in de onderwaterwereld van Annebel en haar vrienden.

De betoverende vertelling van Theater Utrecht vertelt over de veertienjarige Annebel die in het ziekenhuis ligt. ’s Nachts in haar dromen wordt ze overspoeld door een magische onderwaterwereld waar ze wonderlijke wezens ontmoet en spannende muzikale avonturen beleeft. Op de verjaardag van de Zeekoning zingt Annebel de sterren van de hemel, maar het aller-allerliefste zou ze willen dansen… Zal ze haar stem opgeven aan de Zeeheks om te kunnen dansen met de Prins?

Theater van de toekomst

In oktober vinden er speciale experiences voor publiek plaats in het nieuwe Innovatielab van Theater Utrecht. Momenteel zijn zeven makers en creatieven in multidisciplinaire teams aan het werk om samen te bouwen aan het theater van de toekomst.

Zij werken ideeën uit op het gebied van artificial intelligence tools in het theater, theater via augmented reality en virtual reality, games als theatervehikel en de interactie tussen performers en publiek door middel van geluid.

Beruchte en beroemde monoloog

Maar eerst is er nog de bijzondere monoloog Koliek van 8 – 18 september in De Paardenkathedraal te zien. Een voorstelling van regisseur Thibaud Delpeut met acteur Vincent van der Valk. Een berucht stuk, want het staat te boek als onspeelbaar en zou de acteur gegarandeerd tot het uiterste drijven…!

De tekst van Rainald Goetz wordt gezien als ‘taalterreur’ maar tegelijk als ‘poëzie’. Koliek is een totaalkunstwerk van woorden, muziek en licht. Als kijker is ondergaan zéker zo belangrijk als begrijpen.

De Paardenkathedraal

Theater Utrecht repeteert en speelt in haar huistheater De Paardenkathedraal in de wijk Wittevrouwen. Ze zullen de komende maanden regelmatig de deuren opengooien voor kijkjes achter de schermen, gesprekken met de makers en andere ontmoetingen met het publiek.

Bekijk de voorstellingen van Theater Utrecht op https://www.theaterutrecht.nl/voorstellingen. Of ga direct naar de agenda voor de activiteiten in Utrecht via https://www.theaterutrecht.nl/agenda?city=Utrecht