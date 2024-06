Concerten met o.a. Jan Vayne op de vijver in De Bilt

ETEN, DRINKEN EN DE MOOISTE MUZIEK IN EEN GROENE OASE

Landgoed Vollenhoven in De Bilt is een ware groene oase, een prachtige plek tussen Utrecht en Zeist in. Fluitende vogels en licht klassieke muziek in de openlucht. Een drankje en een hapje. Het bleek in de afgelopen edities van de Openluchtconcerten een succesvol recept voor jong en oud. Dit jaar wordt dit verder uitgebouwd naar twee avonden en geldt dit als muzikaal slotakkoord op de opnieuw in leven geroepen Tuindagen van Landgoed Vollenhoven.



Podium op de vijver

Liggend in het gras of zittend op een klapstoeltje kijk je vanaf het 19e -eeuwse landhuis over de vijver richting de zon die ondergaat. Grote pontons worden speciaal voor deze concerten in de vijver gehesen. De grote concertvleugel per boot naar podium gevaren.

Van Bach tot Hazes

Dit jaar is het concept uitgebreid van één naar twee avonden, 28 & 29 juni. Met de bekende improvisator Jan Vayne op de piano, hoopt de organisatie een nog bredere doelgroep te bereiken. Samen met pianist Jaap Eilander krijgen de luisteraars een programma gepresenteerd waarbij ook de hardcore bezoeker van piano recitals niets tekort komt. Op de tweede avond gaat het over een andere boeg. Met wederom pianovirtuoos Jaap Eilander die nu optreedt met sopraan Elske te Lindert. Hier wordt een programma gepresenteerd met humor, prachtige aria’s en van bekende classics tot opera-hoogtepunten. Een Franse chansons mag op zo’n zomeravond natuurlijk niet ontbreken.

3e prijs Prinses Christina Concours

Beide avonden worden afgewisseld met de 13-jarige viooltalent Eline Liselotte van Dijk uit Bilthoven. Zondag 12 mei won zij de 3e prijs in het gerenommeerde Prinses Christina Concours! Saxofonist Johan van der Linden zal een spetterende acte de présence geven.

Diner, Food & Drinks

Wanneer u de avond compleet wil maken, kan dit vooraf met een exclusief concertdiner-arrangement onder de berceau naast Moestuin Vollenhoven. Hier zal chef-kok Martijn Korving van De Vuurplaats een diner voorschotelen. Er wordt gewerkt met verse lokale producten van o.a. de naastgelegen Moestuin Vollenhoven. Dit alles wordt bereid boven open vuur. Catering tijdens het concert wordt gedaan vanuit een lokaal initiatief van Zeister ondernemers ByDorine en Restaurant Pandarve. Hier zij borrelplankjes voor tijdens het concert, een cocktail, wijntje of biertje verkrijgbaar. Vooraf kan de bezoeker genieten van een snelle hap in de vorm van een frietje of vers gemaakte broodjes hamburger. Kortom, de bezoeker komt niets tekort.

Voor meer informatie gaat u naar www.muziekopvollenhoven.nl