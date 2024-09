Daan gebruikt zijn regenton het hele jaar door: “Ik spoel er zelfs de wc mee door”

Daan woont samen met zijn partner in een rustige straat in de Rivierenwijk. De afgelopen jaren investeerde hij in verschillende groene oplossingen in en rondom zijn huis: van een besparende douchekop tot een groen dak en een regenton. Het water in zijn regenton bleek nog veel handiger dan hij vooraf dacht: “We spoelen de wc nu door met opgevangen regenwater.”

Jarenlang had Daan een houten regenton voor in de tuin. In de zomer gaf hij de planten water met het opgevangen regenwater. Toen die na een verhuizing kapot bleek, schafte hij een plastic regenton aan. Deze kan nog decennia mee en is makkelijker schoon te houden.

Regenwater in tijden van droogte

In droge periodes tijdens de zomer roept de gemeente steeds vaker op om spaarzaam te zijn met het drinkwater. Dat zette Daan aan het denken: “We besloten ons douchewater op te vangen. Dat goten we in de stortbak van de wc, om hem door te spoelen. In de winter dachten we: nu gebruiken we het regenwater in de ton toch niet voor de tuin, dan kunnen we het net zo goed ook gebruiken voor de wc. Inmiddels is het heen en weer lopen om de gieter te vullen routine geworden. Ja, het kost een beetje moeite, maar wel meer dingen zijn een beetje moeite. Als er gasten zijn, haal ik de gieter wel weg. Niet omdat ik me schaam, maar ik wil het anderen niet opdringen.”

“Water is niet erg duur, maar het is wel kostbaar.”

Waterwinst

De waterzuinige aanpassingen hebben ook een positief effect op de rekeningen. “Het is hier thuis een beetje een sport geworden om te besparen. Als het regent, denken we toch: oeh, nu is de ton meteen weer vol. Door slim om te gaan met het regenwater gebruiken we ongeveer 1/3e minder kraanwater dan de jaren ervoor. Water is niet erg duur, maar het is wel kostbaar.”

Watersystemen in de toekomst

Toch kan het volgens Daan nog veel zuiniger, niet alleen bij hem thuis maar in heel Nederland. “Ik hoop dat we ooit toegaan naar twee gescheiden watersystemen. Een met drinkwater om te drinken en om mee te koken. De ander met ongezuiverd water om de rest mee te doen, zoals wassen, douchen en schoonmaken. Het is onzin dat we dat doen met drinkwater. Dit soort initiatieven zijn nu nog erg duur en ingewikkeld. Maar een regenton is een heel goed en gemakkelijk begin.”

Uit onderzoek van het RIVM blijkt dat er ernstig watertekort dreigt. Als er niets gebeurt, is er in 2030 in heel Nederland een tekort aan drinkwater. Ook nu al is er op piekmomenten regelmatig niet genoeg drinkwater in sommige regio’s. Om die reden is het belangrijk dat we anders omgaan met water. Een regenton is één belangrijke stap. Met opgeslagen regenwater kun je bijvoorbeeld de auto wassen, de planten water geven en de tuin schoonmaken. Dat scheelt al heel wat! Extra fijn is dat je planten veel gezonder zijn met regenwater. Kraanwater bevat namelijk kalk en daar kunnen planten en bloemen niet goed tegen.

