Daarom is deze Brabantse bakkerij zo’n succes in Utrecht: ‘De worstenbroodjes vliegen over de toonbank’

Bakkertje Bol Utrecht is nog maar een paar maanden open en is al super populair onder Utrechters. Wat is het geheim? Maarten Oldenbroek is het gezicht van de nieuwe winkel aan de Steenweg en vertelt ons meer over de bakkerij.

Bakkertje Bol is in het leven geroepen door een bakkersfamilie uit Eindhoven. Het ambachtelijke brood en banket vonden er gretig aftrek, dus rolden ze de formule al snel uit naar Breda, Haarlem en Den Bosch. En nu kun je dus ook in Utrecht smullen van de Brabantse lekkernijen.

De beste Brabantse worstenbroodjes vind je hier in Utrecht

”De worstenbroodjes vliegen over de toonbank”, vertelt Maarten. Dat is niet het enige waar Utrechters voor in de rij staan. Naast die overheerlijke worstenbroodjes is er nog veel meer lekkers te koop: vers belegde broodjes – bijvoorbeeld een broodje Martino met filet americain, ei en uitjes – , quiches, groentepizza’s en (vega) saucijzenbroodjes en sapjes. Natuurlijk kun je ook een lekker bakkie drinken bij Bakkertje Bol aan de Steenweg.

Bekende gezichten

Maarten runde eerder een speciaalzaak met verse broodjes en merkt dat de Brabantse gezelligheid aanslaat in Utrecht. ‘Zijn Bakkertje Bol’ is nog maar een paar maanden open, maar heeft al aardig wat vaste klanten. ”We zijn open van dinsdag tot en met zondag en ik zie steeds vaker dezelfde gezichten. Mensen komen een belegd broodje halen in hun pauze of komen uitgebreid koffie drinken. Het is leuk om te zien dat mensen steeds weer terugkomen.”

Dit is de succesformule van Bakkertje Bol

Waar komt dat succes vandaan? Dat kan Maarten ons wel vertellen. ”Alles is hier vers: van het brood tot de salades en de saus. Het brood wordt in eigen bakkerij in Eindhoven op ambachtelijke wijze gemaakt, wij bakken het hier af en geven het de finishing touch. Niets komt kant-en-klaar binnen.”

Ook de prijzen maken het de moeite waard om even langs te lopen. ”We hebben elke maand een andere aanbieding: voor vijf euro krijg je nu vier worstenbroodjes.”

Loopt het water je alvast in de mond? Bekijk het volledige assortiment op de website van Bakkertje Bol en kom langs in de winkel. Je vindt Bakkertje Bol aan de Steenweg 22 in het centrum van Utrecht.