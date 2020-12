Dagelijks gratis theaterworkshops voor jongeren tijdens de lockdown

De komende vier weken geeft Theaterschool Utrecht dagelijks een toffe online theaterworkshop. Ben je tussen de 12 en 18 jaar? Dan kan je elke dag – behalve in het weekend en op de feestdagen – aan de slag met een les door een theaterdocent van Theaterschool Utrecht.

We houden de workshops via Zoom en meedoen is gratis!

Klaar met hangen op de bank of je huiswerk? Leef je uit met andere jongeren en ga theatermaken of andere leuke workshops volgen! Nooit theater gespeeld? Dat hoeft helemaal niet, grijp je kans en kom erbij!

Daag je acteerskills uit in verschillende theatergames, maak een te gek filmpje, schrijf een spannende tekst, zing de longen uit je lijf of dans met elkaar… Allerlei disciplines komen aan bod tussen nu en 15 januari 2021. Dagelijks om 16:00 u.

Meer informatie

Meedoen is dus gratis, maar je moet je wel even aanmelden. Dat kan op https://theaterschoolutrecht.nl/lockdown. Daar vind je ook het volledige programma van workshops en informatie over de docenten.