Eén groot feest bij de bingo van Camping Ganspoort

Stiften en stempelkaart gereed? Laat die balletjes maar rollen! Het is weer tijd voor bingo met echte campingprijzen. Om 20.00 uur trappen volkszangeres Carola Kraai, Bingomeister Berrie en zijn lieftallige assistente Chanasja de avond in Camping Ganspoort af. Met veel lol en muziek wordt het één groot feest. En er zijn ook nog eens toffe prijzen te winnen. Dus zet de datum vast in je agenda!