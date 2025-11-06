De Avond vol Energie: De energietransitie, we doen het gewoon!

Op maandag 10 november 2025 komen we in het Provinciehuis Utrecht weer bij elkaar met lokale energie-initiatieven, geïnteresseerde bewoners, beleidsmedewerkers van gemeenten, kortom met iedereen die met de energietransitie bezig is. Deze editie is het thema: De energietransitie, we doen het gewoon! met als hoofdspreker Musetta van Wetsingh, vijf verdiepende deelsessies over dit thema en afsluitend een gezellige borrel.

Waarom dit thema?

Er wordt hard gewerkt aan de energietransitie. Soms lijkt het wel of we door allerlei tegenslagen niet verder komen. Maar als je goed om je heen kijkt dan gebeurt er wel van alles. Zonnepanelen blijven rendabel zonder salderingsregeling, veel bewoners zetten zich in voor het verduurzamen van hun buurt of wijk en sommigen starten zelfs al initiatieven voor buurtwarmte of om energie te delen. Met een frisse blik en een gezonde dosis doorzettingsvermogen is er heel veel mogelijk. Daarom dit thema. De energietransitie: we doen het gewoon!

Hoofdspreker: Musetta van Wetsingh

Musetta van Wetsingh is directeur van Robin Doet, een maatschappelijk adviesbureau dat inzet op een eerlijke energietransitie. Ook is ze initiatiefnemer van GOED, een burgerbeweging die opbrengsten uit duurzame energieprojecten gebruikt om armoede te bestrijden en maatschappelijke doelen te versterken. Musetta gelooft dat juist transities kansen bieden om systemen eerlijker in te richten. Ze laat zien hoe ze bestaande structuren ‘hackt’ om energieprojecten te realiseren die maatschappelijke verandering mogelijk maken.

Deelsessies

Tijdens de Avond vol Energie kun je kiezen uit vijf inspirerende deelsessies. Ante Sellis en Floor de Jong (Klimaatstichting HIER) laten zien dat zonnepanelen ook zonder salderingsregeling rendabel blijven. Met Musetta van Wetsingh (Robin Doet) ga je aan de slag om jouw lokale uitdaging te ‘hacken’ en nieuwe oplossingen te vinden. Het Kennisnetwerk participatie en uitdaagrecht legt uit hoe bewoners via het uitdaagrecht zelf invloed krijgen op energiebeleid. Jeske Zonneveld (Squarewise) toont hoe buurten koel kunnen blijven zonder airco’s. En Peter Bosma (Eemnes Energie) deelt hoe energie delen in de praktijk werkt: lokaal, betaalbaar en duurzaam.

Voor wie is deze avond?

De Avond vol Energie is voor lokale energie-initiatieven, energieambassadeurs (energievrijwilligers, energiecoaches), geïnteresseerde bewoners, bestuurders en medewerkers gemeenten, aanbieders en uitvoerders van duurzame maatregelen aan woningen. Voor mensen die kennis zoeken, contact, of gewoon een fijne avond met gelijkgestemden.

Zet jezelf op de lijst, deelname is gratis!

Kom maandag 10 november 2025 naar de Avond vol Energie, van 19:00 tot 22:15 in Provinciehuis Utrecht. Het adres is Archimedeslaan 6 in Utrecht. Er zijn geen kosten verbonden, maar aanmelden is wel verplicht. Dat kan via deze website: www.nmu.nl/project/avond-vol-energie-najaar-2025.

De Avond vol Energie is een initiatief van de Natuur & Milieufederatie Utrecht en Servicepunt Energie, mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van de provincie Utrecht.