De belangrijkste zaken om te overwegen bij een autoverzekering voor roadtrips

Ga jij regelmatig met de auto op vakantie voor een lekkere roadtrip? Dat is natuurlijk heerlijk! Maar er komt ook wel wat bij kijken. Want als je zo intensief gebruikmaakt van je auto, dan moet je er natuurlijk wel op kunnen rekenen dat je auto je altijd bijstaat. Een goede autoverzekering hoort daar absoluut bij. Het vinden van de perfecte autoverzekering van Univé voor roadtrips vraagt even wat moeite, maar dan heb je ook wat en dan kun jij zonder zorgen welverdiend genieten van je vakantie.

De gekozen dekking

Een van de belangrijkste zaken voor autoverzekeringen in het algemeen, maar zeker als je roadtrips maakt, is de dekking die je kiest. In Nederland heb je in principe drie opties. De eerste optie is een WA verzekering, dit is wettelijk verplicht. Iedereen in Nederland moet dus minimaal een WA verzekering afsluiten. Maar deze verzekering is redelijk beperkt in de dekking. Een WA verzekering dekt namelijk alleen schade aan anderen en niet aan je eigen auto. In sommige gevallen is dekking van je eigen auto ook heel erg belangrijk. Als jij met je auto op vakantie gaat, dan kan het slim zijn om voor een uitgebreidere verzekering te kiezen.

De WA+ verzekering

Wil je meer dan de wettelijk verplichte WA verzekering? Dan is een WA+ verzekering misschien wat voor jou. Bij een WA+ verzekering is naast schade aan anderen, ook bepaalde schade aan je eigen auto verzekerd. Schade die onder de WA+ verzekering valt is schade door diefstal, inbraak, ruitschade of joyriding en schade door brand of andere natuurschade. Let wel op: schade aan je eigen auto door een ongeluk is ook niet gedekt door de WA+ verzekering.

De All Risk verzekering

Wil je je eigen auto ook verzekeren tegen schade door een ongeluk? Dan moet je kiezen voor een All Risk verzekering. Een All Risk verzekering is het meest uitgebreide. Deze verzekering dekt alles wat de WA en WA+ verzekeringen ook dekken en meer. Hieronder valt namelijk dus ook schade aan je eigen auto door een ongeluk, maar ook schade door aanrijdingen met loslopende dieren. Daarnaast krijg je hier ook nog gratis vervangend vervoer tijdens schadeherstel bij en worden accessoires tot €3.000 gratis meeverzekerd.

Wat past het beste bij jouw wensen?

Er is natuurlijk geen verzekering die perfect past bij iedereen. Wat de perfecte verzekering is, is afhankelijk van je persoonlijke omstandigheden. Als je je auto heel erg intensief gebruikt, bijvoorbeeld voor roadtrips, dan kan het waardevol zijn om je auto goed te verzekeren. Je hoeft je dan nergens druk over te maken, omdat je altijd terug kan vallen op de verzekering. Dit is natuurlijk ook afhankelijk van de waarde van je auto. Als je auto een hele lage dagwaarde heeft, dan is een All Risk verzekering misschien ook weer niet logisch. Natuurlijk speelt je budget hierbij ook een rol, daarom kun je een verzekering auto berekenen. Dan weet je precies wat je kwijt bent.

Aanvullende verzekeringen

Naast de basisverzekeringen, zoals WA, WA+ of All Risk, kun je ook nog kiezen voor aanvullende verzekeringen. Deze verzekeringen zijn niet wettelijk verplicht, maar kunnen wel heel erg handig zijn. Zeker voor roadtrips. Je kunt bijvoorbeeld een verzekering afsluiten voor pechhulp in het buitenland. Dat is natuurlijk ideaal. Een van de vervelendste (en duurste) dingen die kan gebeuren tijdens een roadtrip is autopech. Met de verzekering voor pechhulp ben je hier dus tegen beschermd.

Je kunt er ook nog voor kiezen om een verzekering af te sluiten voor de accessoires in de auto. Heb je bijvoorbeeld dure apparatuur bij je zoals navigatie en dergelijke? Dan wil je die misschien ook wel beschermen bij een onverhoopt ongeval. Bij de All Risk verzekering worden accessoires tot €3.000 al gratis meeverzekerd, maar je kunt dit ook nog uitbreiden tot €10.000.