De herfst-mushaves voor nu!

Van kopen word je blij. Maar we kopen ook wel eens missers. Je denkt dat die aankoop het beste is dat jou kan overkomen maar paar weken of maanden later verhuisd het van achter in de kast naar de zolder of de schuur. En bij het opruimen van de zolder naar marktplaats of de vuilnisbak. Zonde!

Daarom voor jou waar je op moet letten en musthaves voor deze herfst die je wel moet hebben!

Voor de winefreaks

Hou je van wijn, dan is dit een wijn klimaatkast de investering voor jou. Koop je nu een wijnkast dan geniet jij de hele herfst, winter maar ook komende zomer van een wijntje dat altijd perfect op temperatuur is. Geen rode wijn meer naast de verwarming en zeker geen witte wijn meer in je normale koelkast of nog erger de vriezer omdat je te laat bedenkt dat wit koud moet zijn. In je gewone koelkast is de temperatuur voor wijn namelijk te laag. Hierdoor komt de smaak niet tot zijn recht. Daarbij is voor het bewaren van wijn een constante temperatuur nodig en dat lukt niet in een normale koelkast. Daar schommelt de temperatuur veel te veel. Vind je zo’n kast niet mooi in je kamer of keuken? Er zijn ook inbouw klimaatkasten te koop. Hou je van rode en witte wijn, overweeg dan een kast met meerdere zones. Zou hou je en je witte en je rode wijn altijd op de perfecte temperatuur.

De wijnkruk

Ben je een heel echte wijnfreak? Dan moet je ook de kurk kruk hebben natuurlijk. Een waanzinnige kruk van echt kurk die direct laat zien dat jij van wijn houdt. De kruk is 49 cm hoog en super geschikt als kruk maar door de platte bovenkant ook als bijzettafel. Of wat dacht je van 2 exemplaren als nachtkastjes. Ze zijn overigens ook heel milieuvriendelijk doordat ze dus volledig gemaakt zijn uit kurk. Per stuk wegen ze maar liefst 12 kg dus ze blijven zeker goed staan.

Musthaves voor kids

De musthave voor kids dit najaar is de Zebra tas. Deze schooltas is namelijk niet zomaar een tas maar een evenbeeld van de grote mensen tassen en dus super hip en modieus. Niet alleen wanen kleine meisjes zich zo even moeder of prinses het is ook nog eens goed voor hun visie ontwikkeling op de mode. De tassen zijn van een mooie kwaliteit en betaalbaar. Een andere musthave, maar dan voor tieners blijven de Rains tassen. Zeker in het najaar mag zo’n tas niet in je collectie ontbreken.

Snelle laptops en telefoons

Ben je voorlopig veroordeeld tot thuiswerken en het online inkopen doen en vriendschappen onderhouden dan is een snelle laptop en/of telefoon gewoon echt een musthave voor jou. Kijk eens of je abonnement al verloopt of upgrade zodat je verbonden blijft met de wereld. Niet alleen geniet je zo van een snelle verbinding maar kun je ook films kijken, fotoboeken maken of nieuwe ideetjes ontwikkelen.