De Houttuin in Woerden biedt heel veel wooncomfort

Wonen in Woerden? Wat een goed idee! Zeker als je op zoek bent naar een ruime en betaalbare woning op nog geen kwartiertje rijden van Utrecht. Het kan in De Houttuin. Hier heb je de keuze uit 42 duurzame en heel comfortabele koopappartementen, vlakbij het gezellige centrum van Woerden. De start verkoop staat gepland voor november van dit jaar.

De Houttuin verrijst op de locatie van het voormalige FNV-pand in Woerden. Het project bestaat uit zes moderne en duurzame appartementengebouwen, met in totaal 265 huur- en koopwoningen. De 42 koopappartementen komen in gebouw C. Hier kun je kiezen uit zes verschillende typen, variërend in grootte van 60 – 86 m2 vanaf € 255.000,- v.o.n.

De appartementen worden compleet opgeleverd met een keuken en badkamer met sanitair en tegelwerk.

Goed bereikbaar

De Houttuin wordt een dynamische hotspot waar je kunt wonen, werken en leven in een comfortabel en duurzaam appartement. Het terrein wordt ingericht als campus met openbare levendige ruimtes tussen de woonblokken met veel groen en water. Het wordt een prachtige, gevarieerde wijk. Goed bereikbaar met de auto, fiets en het OV en met alle voorzieningen vlakbij. Je woont hier op nog geen 10 minuten wandelen van het gezellige stadscentrum van Woerden. Het treinstation is op 5 minuten loopafstand en je auto parkeer je op je eigen plek in het parkeergebouw. Binnen het kwartier ben je met de auto in hartje Utrecht.

Duurzaam en energiezuinig

De 42 koopappartementen zijn zeer duurzaam en klussen is voorlopig niet nodig. Jouw nieuwe appartement is namelijk gebouwd met duurzame materialen, waardoor de komende jaren geen onderhoud nodig is. Daarnaast is je appartement goed geïsoleerd, waardoor hitte, koude en geluid minder van invloed zijn op jouw woongenot. Verwarming en koeling gaan via aansluiting op een collectief warmte-/koudeopslag systeem en is er warmteterugwinning uit ventilatielucht.

Schrijf je in als belangstellende

Houd je van de grote stad, maar wil je ook graag betaalbaar wonen in een groene en waterrijke omgeving met winkels, uitgaansgelegenheden, sportclubs en scholen allemaal vlakbij? En dat allemaal heel centraal in het land, met Utrecht, Amsterdam, Rotterdam en Den Haag makkelijk bereikbaar met de trein? Ga dan naar www.dehouttuinwoerden.nl, bekijk de digitale brochure en schrijf je in als belangstellende. Je krijgt dan persoonlijk bericht zo gauw de 42 appartementen in verkoop gaan.