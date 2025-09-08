Open Monumentendag Utrecht 2025: Utrechtse Iconen

Zaterdag 13 september is het Open Monumentendag. Het thema van dit jaar is ‘Erfgoed en Architectuur’. In Utrecht staan monumenten centraal die bepalend zijn (geweest) voor het stadsbeeld. Deze iconen tonen hoe bouwstijlen en architectuur zich door de eeuwen heen hebben ontwikkeld. Ontdek tijdens Open Monumentendag de uiteenlopende architectuurstijlen van Utrecht aan de hand van verschillende fiets- en wandelroutes, langs meer dan 90 bijzondere monumenten. Allen te vinden via www.openmonumentendagutrecht.nl of in de speciale Monumentenkrant die in de stad wordt verspreid. In DUIC alvast een voorproefje.

De Inktpot: Iconisch monument

Een van de meest iconische gebouwen in Utrecht is het hoofdkantoor van ProRail, beter bekend als ‘De Inktpot’. Zo sober als de bakstenen kolos er van buiten misschien uitziet, zo verrassend is het interieur. Zo eens in de vijf jaar stelt ProRail haar monumentale onderkomen open voor bezoekers. Zo ook dit jaar.

Zowel exterieur als interieur zijn ontworpen door spoorwegarchitect George van Heukelom. Sybold van Ravesteyn, die later zelf een bekend spoorwegarchitect zou worden, was als ingenieur verantwoordelijk voor de technische constructie. Toen het gebouw in 1921 werd opgeleverd klonk er veel kritiek, met name van het publiek en de mensen die er moesten werken. De vergelijking met een inktpot werd al snel gemaakt en was spottend bedoeld. Bij het personeel stond het gebouw met de sombere en hol klinkende gangen en keldergewelven bekend als ‘het klooster’. Tegenwoordig is dat helemaal anders. De Inktpot is nu de officiële naam en ProRail is oprecht trots op haar spoorkasteel.

De Inktpot wordt nu beschouwd als een van de belangrijkste monumenten van de stad. Dat dankt zij zowel aan haar imposante exterieur als aan het rijke interieur: een combinatie van de stijl van Berlage en art-deco. Voor de inrichting is uitbundig gebruikgemaakt van verschillende materialen en vormen: een feest van ambachtelijk vakmanschap. Daarnaast is de Inktpot een boek vol intrigerende verhalen: over de bewoners, de vleermuizen en vliegende schotels op het dak. Volg tijdens Monumentendag een rondleiding (doorlopend, reserveren is niet nodig, laatste start om 16.00 uur) door dit bijzondere monument.