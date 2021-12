De kerstvakantie beleef je bij Kinepolis

Met films als Spider-Man: No Way Home, Sing 2, Monster Family 2 en The Matrix Resurrections zit je deze kerstvakantie goed bij Kinepolis.

Bij Kinepolis Jaarbeurs Utrecht kun je je filmervaring naar een hoger niveau tillen door de nieuwste technieken. Zo zie je onder andere Spider-Man: No Way Home in Laser Ultra, MX4D of ScreenX. Ook The Matrix Resurrections kun je in MX4D bewonderen. De bioscoop heeft alles in huis om groots van film te genieten.

Wil je zo’n geweldige filmervaring cadeau geven en iemand trakteren op een middag (of avond) vol spanning, romantiek, humor of avontuur? Dan is er het Kinepolis filmcadeau! Je bepaalt zelf de inhoud van het cadeau: 1, 2 of 4 filmtickets, met of zonder food & drinks voucher. In december hangt daar nog een extraatje aan vast. Koop je namelijk vóór 31 december een filmblik, dan ontvang je een voucher waarmee je in januari voor maar € 8,50 naar de film kunt!

Hieronder een verzameling van de bioscooptips voor in de kerstvakantie. Zit er een film bij die je leuk lijkt? Koop dan hier je tickets!

Spider-Man: No Way Home

We started getting visitors… from every universe. Voor de allereerste keer in de geschiedenis van de Spider-Man-films is onze vriendelijke superheld ontmaskerd en kan hij zijn normale leven niet langer gescheiden houden van zijn gevaarlijke leven als superheld. Als hij Doctor Strange om hulp vraagt, staat er meer op het spel dan ooit tevoren. Dit dwingt hem onder ogen te zien wat het nu echt betekent om Spider-Man te zijn. Met o.a. Tom Holland, Zendaya, Benedict Cumberbatch, Jon Favreau, Jacob Batalon en Marisa Tomei.

Tekst gaat verder onder afbeelding

Sing 2

In Sing 2 bereiden koala Buster Moon en zijn talentvolle groep dierenartiesten het meest extravagante optreden ooit voor in een wereldstad volop entertainment, glitter en glamour. Er is alleen een probleem: ze moeten ’s werelds grootste rockster ervan overtuigen om mee te doen aan dit spektakel. Sing 2 zit vol met vele rock- en popklassiekers, spectaculaire optredens, prachtige animatie, humor en gevoel en is het ultieme feel-good film event van 2021.

Tekst gaat verder onder afbeelding

The Matrix Resurrections

The Matrix Resurrections van grensverleggend filmmaker Lana Wachowski is de langverwachte vierde film in een franchise die het scifi-genre voorgoed heeft veranderd. In deze nieuwe film keren Keanu Reeves en Carrie-Anne Moss terug als hun beroemde personages Neo en Trinity. In The Matrix Resurrections keren we terug naar een wereld die bestaat uit twee realiteiten: het alledaagse leven en wat daarachter verborgen gaat. Om erachter te komen of zijn realiteit een fysieke of mentale constructie is en om te ontdekken wie hij werkelijk is, moet Mr Anderson er weer voor kiezen om het witte konijn te volgen. En als Thomas, of Neo, iets geleerd heeft, dan is het wel dat keuzevrijheid, ondanks dat het een illusie is, de enige manier is om de Matrix in of uit te komen. Neo weet natuurlijk al lang wat hij moet doen. Maar wat hij niet weet, is dat de Matrix sterker, beter beveiligd en gevaarlijker is dan ooit tevoren. Déjà vu.

Tekst gaat verder onder afbeelding

Monster Family 2

De griezeligste familie van Nederland is terug! Een jaar na het gelukkige einde van Monster Familie 1 worstelt de familie Wensbot opnieuw met hun tekortkomingen. Wanneer heks Baba Yaga en butler Renfield worden ontvoerd door de perfecte, supercoole Mila Starr heeft de familie Wensbot maar één keuze: terug veranderen naar monsters. Geholpen en bijgestaan door hun drie vleermuizen, zoemt onze Monster Familie opnieuw de wereld rond om hun vrienden te redden, nieuwe monsters te ontmoeten en uiteindelijk tot het besef te komen dat zelfs mensen met gebreken geluk kunnen vinden. Niemand is immers perfect…