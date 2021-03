De Keuken van Hoef en Haag

Per 1 april 2021 starten twee enthousiaste ondernemers Sybel Erduran en Anouk van Aubel in “De Keuken”. Afgelopen week heeft Hoef en Haag CV (een samenwerking tussen BPD en AM) met de nieuwe ondernemers het contract voor toekomstige samenwerking getekend.

Stef van Berkel, gebiedsmarketeer namens Hoef en Haag CV; “We zijn blij twee enthousiaste ondernemers te hebben gevonden om De Keuken met een eigen identiteit en nieuwe ideeën voort te zetten. Sybel en Anouk zijn twee energieke dames, die begrijpen hoe belangrijk De Keuken voor Hoef en Haag is.

Hopelijk komen er straks versoepelingen van de Coronaregels aan en krijgen zij een mooie kans om van De Keuken een nog groter succes te maken. Met De Keuken hebben wij als Hoef en Haag CV een gezicht, zijn wij aanspreekbaar en leveren wij actief een bijdrage aan de sociale cohesie in het dorp.

Na de realisatie van bijna 900 woningen is er ook vanuit de bewoners duidelijk een behoefte ontstaan voor een ontmoetingsplek, waar je onder het genot van een vers gezet kopje koffie en/of een lekkere gezonde lunch kan afspreken. Met de ideeën, het enthousiasme en de nieuwe kaart van Anouk en Sybel moet dit gaan lukken.”

Ondertussen worden de voorbereidingen opgestart door Sybel en Anouk. “Het is echt een prachtige plek, waar eten en gezelligheid centraal staat. Wij kunnen niet wachten om jullie te ontmoeten in De Keuken!”

Over De Keuken

In het centrum van Hoef en Haag bevindt zich aan de Lekstraat 38 het lunchcafé “De Keuken”. Bij “De Keuken” kun je straks genieten van heerlijke koffie, versgebakken taart, verschillende broodjes, een uitgebreid lunchaanbod en lekkere hapjes bij de borrel. “De Keuken” is een fijne ontmoetingsplek voor jong en oud van waaruit straks diverse leuke activiteiten worden georganiseerd. Kijk voor de actuele openingstijden op de website www.dekeukenvanhoefenhaag.nl of volg “De Keuken” op: Facebook en Instagram.

Over Hoef en Haag

Hoef en Haag CV (een samenwerking tussen gebiedsontwikkelaar AM en BPD) ontwikkelt het nieuwe dorp Hoef en Haag. In het dorp worden in de periode tot 2028 circa 1.800 woningen gerealiseerd. Hoef en Haag is een nieuw dorp aan de rivier de Lek, op loopafstand van het karakteristieke dorp Hagestein, op fietsafstand van Vianen met alle voorzieningen en dichtbij hartje Utrecht.

Hier woon je echt dorps-landelijk en toch vlakbij de werkgelegenheid van de dynamische regio Utrecht. De stedenbouwkundige opzet van Hoef en Haag is geïnspireerd op de lintbebouwing en het dorpse karakter van vestingstadjes langs de Lek. Deze woonsferen zorgen gezamenlijk voor een aantrekkelijk woonklimaat voor een breed publiek in een nieuw dorp, waar duurzaamheid, gelukkig wonen en sociale cohesie worden geïntegreerd en worden gestimuleerd.”

Kijk voor meer informatie op www.hoefenhaag.nl