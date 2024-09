Open Monumentendag Utrecht 2024: Utrecht Verbindt!

Zaterdag 14 september is het Open Monumentendag. Het thema van dit jaar is ‘Erfgoed van routes, netwerken en verbindingen’. Er zijn Utrechtse monumenten die letterlijk deel uit maakten van historische routes of handelsnetwerken, maar in deze editie is er ook aandacht voor monumenten die belangrijk zijn geweest voor de ‘sociale netwerken’ die de Domstad hebben gevormd. In totaal zijn 91 monumenten te bezoeken. Allen te vinden via www.openmonumentendagutrecht.nl of in de speciale Monumentenkrant die in de stad wordt verspreid. In DUIC alvast een voorproefje.

De onzichtbare kracht van sociale netwerken

Er zijn tastbare netwerken, en onzichtbare verbindingen. Maar het zijn vaak de ‘verborgen’ sociale structuren die een maatschappij draaiende houden, zoals weeskinderenopvang, armenzorg en netwerken die de stad beschermen. Tijdens de Open Monumentendag Utrecht kunt u een wandelroute volgen langs de monumenten die deze verbindingen zichtbaar maken (ongeveer 4 kilometer).

Kent u het ‘oude Tivoli’ aan de Oudegracht? Het pand op nummer 245 was vanaf de jaren ’80 tot 2014 een populair poppodium. Vanaf de 13e eeuw zat hier het Regulierenklooster, en na de Reformatie het Sint Elisabeth Gasthuis/Burgerweeshuis. De neoclassicistische voorgevel is ontworpen door F.C.E. van Embden. Tijdens Open Monumentendag kunt u de ‘Grote Zaal’ bezoeken – met inkijk op de te bouwen Kloostertuin – en rondleidingen volgen (ieder heel uur, 30 minuten).

Ook de Fundatie van Renswoude (1761) is een maatschappelijk monument. De 18e-eeuwse rococostijl gevel is van ontwerper Johan Verkerk, evenals het interieur. Het gebouw begon als een weesjongens-internaat, gesticht met de erfenis van Maria Duyst van Voorhout, tot 1922 hebben hier leerlingen gewoond. Tijdens Open Monumentendag is de Historische Keuken geopend, kunt u het pand bewonderen en genieten van een a-capella koor (tussen 15.00 – 16.15 uur).

Op Maliesingel 77 vindt u het Hieronymushuis. In 1874 bouwde architect Alfred Tepe dit neogotische Wees- en Oudeliedengesticht, in opdracht van het Rooms Katholiek Parochiaal Armbestuur. De grote schouw en zandstenen consoles komen uit Huis Zoudenbalch (Donkerstraat 14). Na 1945 kreeg het de naam Hieronymushuis, tegenwoordig is het een appartementencomplex (2007). U kunt hier een route door het huis, bestuurskamer en tuin volgen.

www.openmonumentendagutrecht.nl