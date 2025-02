De opkomst van energiecoöperaties in Utrecht

De energietransitie is in volle gang en steeds meer Utrechters en bedrijven zoeken naar manieren om actief bij te dragen. Energiecoöperaties spelen hierin een steeds grotere rol. Door gezamenlijk te investeren in dynamische energie en hernieuwbare bronnen, krijgen zowel inwoners als ondernemers grip op hun energievoorziening. Maar hoe werkt dit precies en wat zijn de voordelen?