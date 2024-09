Open Monumentendag Utrecht 2024: Utrecht Verbindt!

Zaterdag 14 september is het Open Monumentendag. Het thema van dit jaar is ‘Erfgoed van routes, netwerken en verbindingen’. Er zijn Utrechtse monumenten die letterlijk deel uit maakten van historische routes of handelsnetwerken, maar in deze editie is er ook aandacht voor monumenten die belangrijk zijn geweest voor de ‘sociale netwerken’ die de Domstad hebben gevormd. In totaal zijn 91 monumenten te bezoeken. Allen te vinden via www.openmonumentendagutrecht.nl of in de speciale Monumentenkrant die in de stad wordt verspreid. In DUIC alvast een voorproefje.

De Utrechtse werven: uniek in de wereld

Denk je aan Utrecht, dan denk je aan de grachten en de unieke werven en werfkelders. De Oudegracht was letterlijk de levensader van Utrecht, en is dat nog steeds: een verbinder pur sang.

Sinds de 12e eeuw lagen de Utrechtse grachten vol met vaartuigen, die aan de kaden voor de werfkelders hun goederen losten. De Oudegracht is al lang geen haven meer, maar is nog volop in gebruik door bewoners, ondernemers en bezoekers: het geschreeuw van scheepslui heeft plaatsgemaakt voor gelach op de terrassen, en sjouwende arbeiders zijn nu sjouwende shoppers.

De grachten en werven horen bij de identiteit van Utrecht. Ze vertellen de verhalen van de stad, en haar routes en verbindingen. Om die verhalen ook aan toekomstige generaties te blijven vertellen, heeft dit oude, intensief gebruikte erfgoed veel onderhoud nodig. De komende 30 jaar worden daarom jaarlijks 100 meter walmuur en 35 werfkelders hersteld, ter bescherming voor mogelijke schade door verkeer, gebruikers en uitgaanspubliek. Tegelijk moeten we zorgen voor het groen en dat alles heel en netjes blijft. De aanwezigheid van de werven lijkt vanzelfsprekend, maar het behoud is een enorme opgave voor gebruikers, eigenaren en beheerders, waaronder de gemeente Utrecht.

Wandel op Open Monumentendag met een gids langs de werven en kom alles te weten over de geschiedenis en het behoud. Gratis tickets bij de infotent op het Domplein. Om 15.30 uur start in Het Utrechts Archief de documentaire ‘De werven van Utrecht’, met een introductie van de makers. Aanmelden bij de receptie aldaar.

www.openmonumentendagutrecht.nl