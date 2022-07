De verkoop is gestart van het nieuwbouwproject Het Lint fase Linde!

Genieten van een leven in een parkachtige setting met aan de ene kant van het project water en aan de andere kant het mooie park van Hoog Dalem. Aantrekkelijk? Met plezier laten we u kennismaken met Linde, een prachtig nieuw deelplan in Het Lint. Wie hier woont, leeft heerlijk buiten. De tuinen zijn opvallend groot en het park naast de deur verleidt kinderen om op avontuur te gaan.

Linde bestaat uit 74 woningen. U heeft de keuze uit rijwoningen in verschillende groottes, geschakelde tweekappers, tweekappers in twee breedtes en vrijstaande woningen. Door de variatie in gevels heeft elk huis een eigen gezicht en oogt elk straatje net weer even anders. Voor welk huis u ook kiest, altijd geniet u van wonen in de sfeer van de Nieuwe Hollandse Waterlinie, dicht bij het winkelcentrum van Hoog Dalem.

Stelt u zich eens voor dat straks de bomen volwassen zijn, de hagen overal groen kleuren en tuinen volgroeid zijn. Dit wordt echt heel bijzonder. De woonoppervlaktes variëren van 132 tot 184 m² en de v.o.n-prijzen van deze woningen zijn van € 420.000,- tot € 840.000,-. Is één van de 74 woningen precies wat je zoekt? De verkoop is gestart en u kunt zich nog tot 26 juli 09:00 uur inschrijven op uw favoriete woning via de website: https://www.hoogdalem.nl/aanbod/het-lint-fase-linde/