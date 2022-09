Lekker ontspannen wonen met veel groen om je heen, zonder de gezelligheid in hartje Utrecht te missen. Het kan als je kiest voor De Omloop, een nieuwbouwplan in Leidsche Rijn-Leeuwesteyn op fietsafstand van de Dom.

De verkoop van het nieuwbouwproject De Omloop is gestart. Dit project ligt in Leeuwesteyn, de leukste buurt van Leidsche Rijn. Precies tegen het Amsterdam-Rijnkanaal en op loopafstand van het station en centrum van Leidsche Rijn. Hier kan je uitgebreid winkelen en culinair genieten op onder andere het Berlijnplein. Maar ook voor je ontspanning loop je zo naar Strand Oog in Al of een park.

Wil je even naar hartje Utrecht? Met de trein doe je er 5 minuten over en met de fiets een kwartiertje.

Tekst loopt door onder de foto

Stads van buiten

De buitenkant van De Omloop heeft een stedelijke uitstraling, met stoere art deco gevels in verschillende kleuren baksteen, geïnspireerd op iconische Utrechtse gebouwen.

Groen van binnen

In De Omloop komt een grote collectieve binnentuin met daaraan grenzend de privétuinen. Het binnenterrein heeft een groene en warme uitstraling met borders met bloemen en planten, wadi’s en zelfs een kas! Een fijne plek waar buren elkaar ontmoeten en samen tuinieren.

De woningen zelf zijn uiteraard ook duurzaam. Vloer, gevel en ramen zijn goed geïsoleerd en alle woningen kunnen duurzaam verwarmen en koelen middels pvt-panelen en een warmtepomp.

De woningen

In De Omloop komen 44 koopwoningen en er zijn nog enkele herenhuizen vrij. Deze hebben een woonoppervlakte van 157 tot maar liefst 178 m² en de v.o.n-prijzen van deze woningen zijn van € 805.000,- tot € 960.000,-.

Deze riante woningen hebben vijf tot zes kamers en hebben verschillende unieke indelingen. Van een kantoor of leefkeuken op de begane grond met openslaande deuren naar de tuin tot wonen op de eerste verdieping met een fantastisch uitzicht op het Amsterdam-Rijnkanaal. Al deze woningen zijn inclusief sanitair en tegelwerk, keuken en een privé parkeerplaats en berging.

Tekst loopt door onder de foto

Wil je meer weten over het project en de woningen zelf, bekijk dan de online brochure.

Geïnteresseerd en benieuwd welke woningen nog beschikbaar zijn? Kijk dan op de website of neem contact op met Beumer nieuwbouw tel:030-6776000