De verkoop van het nieuwbouwproject De Omloop is gestart!

Ben je op zoek naar meer ruimte en meer groen, maar wel met stadse gezelligheid en voorzieningen op korte afstand? Het liefst op fietsafstand van de Dom? Dat kan in Leeuwesteyn, de leukste buurt van Leidsche Rijn!

De Omloop in Leeuwesteyn wordt echt Utrechts: verbindend en innovatief. Aan de buitenkant herken je de stoere art-decostijl uit de Utrechtse binnenstad. Binnenin vind je de gezellige, gezamenlijke binnentuin. In de binnentuin is ruimte voor ontmoeten, samen tuinieren, bewegen, spelen en gezamenlijke activiteiten.

De buurtkas zal gebruikt kunnen worden als moestuintje, opslag voor deelgereedschap of als ontmoetingsplek, de bewoners zijn vrij om deze kas gezamenlijk vorm te geven. Maar de binnentuin van De Omloop is niet alleen een fijne plek voor de bewoners, het is ook een oase voor vogels en planten. Bij de inrichting is rekening gehouden met het klimaat en biodiversiteit. Er is gekozen voor planten en bloemen die vogels, vlinders en andere insecten aantrekken en de tuin biedt beschutting, rust, voedsel, nestmateriaal en nestgelegenheid.

In De Omloop komen 44 koopwoningen met eigen parkeerplaats; je hebt de keuze uit 8 appartementen, 8 tweelaagse eengezinswoningen, 2 royale poortwoningen, 12 traditionele herenhuizen, 4 herenhuizen met wonen op de verdieping en 10 duurzame houtbouwwoningen. Vanuit een aantal herenhuizen en appartementen kijk je aan de voorkant uit op het Oeverpark en het Amsterdam-Rijnkanaal.

De woonoppervlaktes variëren van 69 tot 178 m² en de v.o.n-prijzen van deze woningen zijn van € 300.000,- tot € 960.000,-. Is één van de 44 woningen precies wat je zoekt? De verkoop is gestart en je kunt je nog tot 14 juli 09:00 uur inschrijven op je favoriete woning via de website: www.de-omloop.nl