De Zware Jongens en COME ALIVE presenteren zaterdag 30 juli Happy Ending Festival!

De sexy giga-groepsexpositie COME ALIVE in het Muntgebouw, met meer dan 45 kunstenaars, gaat zijn laatste week in. Op zaterdag 30 juli organiseren we daarom in samenwerking met De Zware Jongens en Utrecht 900 een spannend & wellustig Happy Ending Festival met een opwindende line-up voor iedereen die er geen genoeg van kan krijgen. Op het affiche staan onder meer DJ Joost van Bellen, rapduo Lionstorm, de band La Piratesse en workshops van ‘seksprofessor’ Daphne Gakes en borduurmeesteres Bho Roosterman. En je kunt de tentoonstelling uiteraard bezoeken, voor de gelegenheid tot 23:00 uur ‘s avonds! Late nate, date night?

Voor meer informatie over het Happy Ending Closing Festival en COME ALIVE kijk op onze website of die van De Zware Jongens.

COME ALIVE viert het leven

COME ALIVE prikkelt en ontroert. Reken maar dat je er anders uitkomt dan je erin ging. Bezoekers voelen zich levend & safe. Ze creëren er zelfs hun geheime liefdesplekjes. De tentoonstelling is nog a.s. zondag 31 juli te bezoeken, tussen 12:00 en 20:00. Mis het niet, want na deze week sluiten we definitief we deuren!

Voor tickets check come-alive.nl. Gebruik de speciale promocode DUICxU900 in de ticketshop om tegen gereduceerd tarief kaarten voor het festival te bestellen!

Bezoekers over COME ALIVE

“Een van de beste tentoonstellingen die ik in jaren zag, on-Nederlands goed.”

“Prikkelend. Sfeervol. Soms schurend. Lief. Warmte gevend. Hoopgevend.” (Lucas de Man)

“I felt very touched by this gathering of works and people.” (Amparo G. Sola)

“Als kunst je gevoelens zo kan aanwakkeren wordt ik daar heel erg blij van. Zelfs de wat treurige verhalen maakte grote indruk op me, zo smaak- en respectvol gedaan!” (Echtpaar Hildebrand)

“Ik ging met zekere schroom: aankondigingen leken nogal sex gericht. Welnu, ik kan het iedereen aanbevelen om te gaan. Je krijgt inspirerende kunst te zien. Lichaamsgericht, maar zeer integer.” (Bert Poortman)

“Zoals altijd super actueel en urgent: samen elkaars samenzijn en kwetsbaarheid onderzoeken.” (Paul Domela)

“Went to COME ALIVE… afterwards I immediately fired up my dating app.”

Pers over COME ALIVE:

Over seks gaat het, en alles kan, alles gebeurt… – NRC

Zo’n inclusieve en fluïde verbeelding als hier, zie je zelden. -Volkskrant

COME ALIVE is een oproep tot een volgende seksuele revolutie. – Parool

De sexy tentoonstelling bezorgt de bezoekers ook tranen van ontroering. – Telegraaf

De expositie trilt, gonst, geurt en tintelt. – Tableau

COME ALIVE heeft power te over. – Nieuws030

Plat onderwerp wordt in de kunst juist veelzijdig. – Trouw

Meer weten?

De makers van COME ALIVE zien in erotiek dé grote verbinder. Erotiek is meer dan een op seks gerichte energie. Op het moment dat erotiek in het spel is voel je je weer levend. Dat gebeurt op de meest onverwachte momenten. Je raakt in een gesprek met iemand over een gedeelde interesse, je kijkt de ander diep in de ogen, je betrapt jezelf erop dat je aan het flirten bent, je voelt de zon op je huid. Erotiek is de broodnodige levenskracht in tijden vol bestaansonzekerheid. Met aanraking, beeld, geur, geluid, performance, spel trekken 45 kunstenaars alle registers open om onze lichamen als eerste en belangrijkste poortbewaker te laten spreken. Het delen van ‘liefde zonder reden’ in al haar uitbundigheid helpt ons aangeleerd gedrag af te leren en nieuwe inzichten toe te laten.

Plezier en overleven

Plezier en overleven lijken tegengesteld aan elkaar, maar zijn vaak meer verbonden dan we denken. Het zijn twee kanten van dezelfde medaille. Momenten van crisis en schaarste zijn veel beter te dragen als we in elkaars nabijheid verkeren. Moeilijke tijden brengen mensen ook samen en doen ons beseffen wat er echt toe doet. Erotiek gaat over verbinding, het is in staat hele samenlevingen te hervormen, en dat is precies waarom het zo vaak wordt gereguleerd door autoritaire regimes of meer recent op de sociale media.



De magie van het spel

We hoeven deze externe controlemechanismen niet te accepteren; we hebben alles al in ons om zelf krachtiger alternatieven te creëren. We hoeven onszelf er alleen maar aan te herinneren om weer speels te zijn, onze grenzen te verleggen en nieuwe werelden te ontdekken. De magie van het sensuele spel met de onverwachte ander in het hier en nu is wat ons levend laat voelen.

Tentoonstelling als uitnodiging

COME ALIVE is een uitnodiging om je sensualiteit te ontketenen, je vooroordelen weg te gooien en ruimte te maken voor nieuwe ontmoetingen. Door de zalen Vibrate, Embrace, Extend en Climax binnen te stappen, krijg je de mogelijkheid om verschillende vormen van genot te ervaren. Laat je lichaam reageren op de vele geuren, beelden en geluiden. Deze tentoonstelling is een uitnodiging tot nieuwsgierigheid, een tentoonstelling waar je in alle vrijheid kunt ontdekken, waarin je beweegt en wordt bewogen.