Denk, doe en vier mee aan Utrecht 900!

Koos Marsman, ambassadeur van het Utregs roept het al uit volle borst op onze socials: Feesies moeten er komen! Om samen de 900ste verjaardag van de stad te vieren.

De volgende deadline voor het aanvragen van een subsidie komt er al snel aan. Deze is al 12 januari, zet hem in je agenda!

Wat is Utrecht 900 ook alweer?

Op 2 juni 2022 is het 900 jaar geleden dat Utrecht stadsrechten kreeg, dit wordt volgend jaar groot gevierd. Onder het motto “Stad zonder muren” organiseren Utrechters en Utrechtse organisaties en bedrijven tussen 2 juni en 11 november allerlei activiteiten.

Sport en dans

Hoe verbind je nou je plan aan het motto? De basis is dat je voor nieuwe ontmoetingen zorgt. Alleen een boek schrijven bijvoorbeeld is niet genoeg. Je bent eigenlijk host van je stad, maar dan met je eigen feest!

Ben jij nou in het bijzonder sportief en/of heb je een grote liefde voor dans? In alle mooie plannen die binnenkomen zijn deze thema’s nog onderbelicht. Organiseer een brainstorm met je sportvereniging of sportschool of met de dansers van de dansschool om de hoek en zorg ervoor dat deze twee belangrijke thema’s het podium krijgen dat ze verdienen.

Veelgestelde vragen op de website

We krijgen veel vragen van Utrechters die aan Utrecht 900 willen bijdragen. Om zo goed mogelijk alle vragen te beantwoorden hebben we de meest gestelde op de website voor je op een rij gezet. Op de Q&A pagina vind je de antwoorden op vragen zoals: moet ik een subsidie aanvragen met DigiD of e-Herkenning? Hoe ziet een goede begroting er uit?

Vraag op tijd je e-Herkenning aan

Vraag je als organisatie een subsidie aan, dan heb je e-Herkenning nodig. E-Herkenning is één digitale sleutel voor het communiceren met overheden, bedrijven en andere dienstverleners. Vraag je als organisatie (rechtspersoon met volledige rechtsbevoegdheid) subsidie aan bij gemeente Utrecht dan moet je e-Herkenning te gebruiken. Hiermee krijg je veilig en eenvoudig online toegang tot diensten van diverse instanties.

Heb je nog geen e-Herkenning? Vraag dan zo snel mogelijk e-Herkenning met betrouwbaarheidsniveau 2+ of hoger aan! Het duurt ongeveer 5 dagen voordat je deze hebt ontvangen. Aanvragen kan bij enkele erkende leveranciers uit deze lijst. Vraag je bijvoorbeeld met je buren of vrienden een subsidie aan, dan mag je via je DigiD een aanvraag doen.

Jouw activiteit in het Utrecht 900 feestprogramma?

In 2022 maken we met elkaar een mooi programma. Wil je jouw activiteit hier in mee laten nemen? Dan kan! Ten minste, als de activiteit een goede link legt met het thema ‘Stad zonder muren’. Utrecht 900 jaar vieren we samen. Daarom krijgen niet alleen activiteiten die subsidie toegewezen hebben gekregen een plekje in het feestprogramma. Wil je je ook verbinden, meld jouw activiteit dan aan! Hoe je dat doet doet, lees je hier.

Doe mee en dien een plan in vóór 12 januari 2022. Ga aan de slag met je idee en laat je inspireren. Op Instagram en Facebook worden voorbeelden van plannenmakers gedeeld.

Hulp nodig bij je subsidie aanvraag? Je hoeft het niet alleen te doen. Team Utrecht900 staat voor je klaar. Stuur voor ondersteuning een mail naar [email protected] of bel/app naar 0618653619.

Ga naar: www.utrecht900.nl voor meer informatie

Bekijk de video van Koos Marsman op Facebook of Instagram

Bekijk deze video voor inspiratie:

Subsidie aanvragen? Kijk hier: https://www.ontdek-utrecht.nl/900jaar-subsidieaanvraag

Op de hoogte blijven van alle ins en outs over Utrecht 900? Schrijf je hier in voor de nieuwsbrief.