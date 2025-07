Denk mee over aardgasvrij verwarmen

Hoe maken we jouw buurt op een goede manier aardgasvrij? Over die vraag dacht het Utrechtse Klimaatpanel na tijdens de panelavond op 19 juni. Zij gaven hun mening over het Warmteprogramma van de gemeente Utrecht: het plan voor de komende tien jaar om buurten over te laten stappen op duurzame warmte voor verwarmen, douchen en koken. Geef ook uw mening!

Warmteprogramma

In Utrecht werken we aan het energiesysteem van de toekomst waarin iedereen mee kan doen. Een systeem dat betaalbaar, duurzaam en betrouwbaar is en ons minder afhankelijk maakt. In dat systeem stoppen we met het gebruik van aardgas en maken we gebruik van zoveel mogelijk lokale, duurzame energie. Denk aan warmte uit de bodem, uit water, van de zon of uit restwarmte. In het Warmteprogramma staat hoe we dat willen doen.

Klimaatpanel denkt mee

De gemeente vroeg het Klimaatpanel tijdens de Klimaatpanelbijeenkomst op 19 juni 2025 mee te denken over dit thema. De uitkomsten van het Klimaatpanel helpen ons om het Warmteprogramma beter aan te laten sluiten bij wat Utrechters belangrijk vinden. De belangrijkste vragen leggen we nu ook voor aan de rest van de stad, via een vragenlijst op DenkMee. Wil jij ook je mening geven over dit onderwerp? Vul dan de vragenlijst in. Het kost maar een paar minuten van je tijd!

Over het Klimaatpanel

Het Klimaatpanel is een groep van 50 Utrechters. Zij gaan met elkaar in gesprek over de uitvoering van het Utrechtse klimaatbeleid. Elke bijeenkomst gaat over een ander thema, zoals energie, vervoer of groen. Op de hoogte blijven kan via www.utrecht.nl/denkmeeoverklimaat. Of stel je vraag aan ons team via klimaatpanel@utrecht.nl.