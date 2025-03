Denk mee over betaalbare duurzame warmte

Utrecht werkt aan een duurzame toekomst zonder aardgas. Duurzame warmte moet haalbaar en betaalbaar zijn voor iedereen, maar wat verstaan we onder betaalbaar? De gemeente Utrecht wil graag weten hoe u daarover denkt.

Denk mee over betaalbaar verwarmen, douchen en koken.

Iedereen kan meedoen via www.betaalbarewarmteutrecht.nl. Het invullen van de vragenlijst duurt 15 tot 20 minuten en kan van 11 maart tot en met 2 april 2025. Alle antwoorden worden volledig anoniem verwerkt.

Geen gewone vragenlijst

Dit onderzoek is geen standaard vragenlijst. U krijgt keuzes voorgelegd die de gemeente in de toekomst moet maken. Daarbij ziet u wat de gevolgen van die keuzes kunnen zijn.

Dit onderzoek helpt de gemeente beter te begrijpen wat inwoners belangrijk vinden en onder welke voorwaarden zij duurzame warmte als betaalbaar zien.

Onderzoek als input voor het Warmteprogramma

Binnenkort ligt de Beleidsnota Warmte van de gemeente Utrecht zes weken ter inzage. Hierin staan de kaders voor de warmtetransitie in de stad. Op basis van deze kaders stelt de gemeente het Warmteprogramma op.

In het Warmteprogramma werken we uit in welke buurten we de komende tien jaar aan de slag gaan en hoe we dat aanpakken. De resultaten van dit onderzoek helpen de gemeente om hierin de juiste keuzes te maken, zodat de overstap naar duurzame warmte haalbaar en betaalbaar is voor iedereen.

Ga voor meer informatie over het onderzoek naar https://denkmee.utrecht.nl/warmtebeleid

Landelijk onderzoek

Dit onderzoek maakt deel uit van een groter, landelijk onderzoek waarin 16 gemeenten in Nederland, samen met EBN (Energie Beheer Nederland), onderzoeken wat inwoners verstaan onder betaalbare warmte en onder welke voorwaarden duurzame warmte als betaalbaar wordt gezien. Het onderzoek wordt uitgevoerd door onderzoeksbureau Populytics en adviesbureau MSG Sustainable Strategies.