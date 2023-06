Denk mee over een aardgasvrij Utrecht

Denkt u mee over hoe we Utrechters het beste kunnen betrekken bij de plannen om hun buurt van het aardgas af te halen? Geef dan uw mening door te swipen (naar links of rechts vegen op uw scherm)!

In Utrecht stappen we over op schone energie. Dat betekent dat we stoppen met het gebruik van aardgas om huizen en gebouwen te verwarmen én te koken. De komende jaren onderzoekt de gemeente Utrecht hoe de eerste 24 buurten (ongeveer een derde van alle buurten) in Utrecht vóór 2034 aardgasvrij kunnen worden. Aardgasvrij worden gaat stap voor stap en doen we samen met de buurt. Dit heet de buurtaanpak aardgasvrij. Hier ziet u welke buurt wanneer aan de beurt is. We onderzoeken hoe we de huizen het best kunnen verwarmen zonder aardgas, en maken per buurt een plan wie het gaat aanleggen en hoe we dit gaan betalen. Daarna krijgen bewoners een aanbod om mee te doen en starten de werkzaamheden.

Swipe mee en geef uw mening!

Meer weten?

Op de hoogte blijven kan via www.utrecht.nl/denkmeeoverklimaat. Of stel uw vraag aan ons team via [email protected].