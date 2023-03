Denk mee over een groene stad

Wat betekent meer groen in de stad voor u, en heeft u liever een boom of een auto voor de deur? Denk mee met het Utrechtse Klimaatpanel en vul de online enquête in via denkmee.utrecht.nl/groenestad.

Utrecht heeft sinds begin dit jaar een Klimaatpanel: een panel van 50 ingelote Utrechters die meedenken over de uitvoering van het klimaatbeleid van de gemeente. Na een eerste ronde over energie besparen koos het panel het volgende onderwerp: Utrecht als groene stad. Meer bomen, meer groen.

Wat betekent meer groen voor u? Waar zou de gemeente als eerste moeten vergroenen? Wat ziet u zelf het liefst bij u in de buurt? De gemeente hoort graag wat u belangrijk vindt. Denk mee met het Utrechtse Klimaatpanel en vul in ongeveer 5 minuten de online vragenlijst in. Dit kan van 31 maart tot en met 10 april 2023.

Op de hoogte blijven kan via www.utrecht.nl/denkmeeoverklimaat. Of stel uw vraag aan ons team via [email protected].