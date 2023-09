Denk mee over fietsen en auto’s in de stad

Wat vind jij van een schonere stad waar meer ruimte is voor fietsers en groen? En hoe kunnen we dat als gemeente Utrecht voor elkaar krijgen? Geef in 3 minuten je mening via de online vragenlijst van het Klimaatpanel op DenkMee.

Als stad zetten we vol in op duurzaam vervoer en maken we meer ruimte voor voetgangers en fietsers. Duurzame vervoermiddelen nemen minder ruimte in beslag. Daardoor is er meer ruimte voor groen en plekken om te spelen. Ook zorgen duurzame vervoermiddelen voor minder geluidsoverlast, minder uitstoot, minder drukte en voor minder ongelukken. Ook kunnen we kiezen voor autovrije zones of zero-emissiezones: delen in de stad waar geen schadelijke stoffen als benzine en diesel worden uitgestoten.

Meer weten?

Op de hoogte blijven kan via www.utrecht.nl/denkmeeoverklimaat. Of stel uw vraag aan ons team via [email protected].

Geef je mening