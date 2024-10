Denk mee over het klimaat

We willen de uitstoot van broeikasgassen (zoals CO 2 ) verminderen om klimaatverandering te beperken. De gemeente maakt hiervoor een klimaatvisie. In de klimaatvisie staat wat we in de stad willen bereiken en hoe we dat willen doen. Wat vindt u hierbij belangrijk? Geef in 3 minuten uw mening via de online vragenlijst van het Klimaatpanel.

Over de klimaatvisie

We stoten met z’n allen te veel broeikasgassen uit. Met name de CO₂-uitstoot is een belangrijke oorzaak van de opwarming van de aarde (klimaatverandering). Daar merken we de gevolgen van, zoals meer hitte en extreme regenbuien. De gevolgen zijn wereldwijd en worden ook in Utrecht steeds zichtbaarder. Daarom werkt de gemeente aan een klimaatvisie. Hoe kunnen we lokaal inzetten op een wereldwijd vraagstuk: de uitstoot van broeikasgassen verminderen om klimaatverandering te helpen tegengaan. Daar hebben we iedereen in de stad voor nodig. Eind 2024 kunt u lezen wat de gemeente met het klimaat wil. U kunt dan ook reageren op de conceptvisie.

Benieuwd naar uw mening

Omdat dit een belangrijk thema is voor de gemeente, hebben we het Utrechtse Klimaatpanel gevraagd mee te denken over dit thema. Aan het Klimaatpanel zijn onder andere de volgende vragen voorgelegd: welke redenen hebben mensen om te doen wat goed is voor het klimaat? Wat is een eerlijke manier om klimaatmaatregelen te nemen, en welke rol heeft de gemeente hierin? De uitkomsten hiervan leggen we graag ook voor aan de rest van Utrecht via een online vragenlijst. Deze vragenlijst is openbaar voor alle Utrechters.

Meer weten?

Op de hoogte blijven kan via www.utrecht.nl/denkmeeoverklimaat. Of stel uw vraag aan ons team via klimaatpanel@utrecht.nl.