Denk mee over het toekomstige ov

Utrecht groeit en dat betekent dat ook de vervoersbehoefte toeneemt. U Ned nodigt inwoners daarom uit om mee te denken over de toekomst van het ov in en om de stad Utrecht. Hoe bereik je straks je nieuwe huis aan het Merwedekanaal of je werk op Utrecht Science Park? En hoe voorkomen we overbelasting rond Utrecht Centraal en het centrum?

Op 12 september organiseert U Ned een participatiebijeenkomst op het Stadskantoor in Utrecht. Daar worden resultaten van onderzoek naar mogelijke ov-maatregelen gepresenteerd, om belangrijke locaties in Utrecht en Nieuwegein goed met elkaar te verbinden. Hebben we daar bus- of tramlijnen voor nodig, via welke routes lopen deze en hoe vaak stoppen ze?

De verschillende maatregelen worden beoordeeld op effectiviteit, kosten en impact op de omgeving. Maar ook op draagvlak: wat vinden bewoners en andere belanghebbenden van de voorgestelde maatregelen? Daarom is iedereen van harte uitgenodigd naar de participatiebijeenkomst te komen. Daar zijn de mogelijke ov-maatregelen overzichtelijk op grote panelen ingetekend op de kaart van Utrecht en omstreken. De onderzoekers beantwoorden graag vragen en willen horen wat mensen van de ideeën vinden.

Op basis van alle informatie bepalen bestuurders dit najaar welke ov-maatregelen afvallen en welke verder onderzocht gaan worden, bijvoorbeeld op milieueffecten. Uiteindelijk leidt dit tot één voorkeurscombinatie van maatregelen, om bereikbaarheid van de stad en regio te verbeteren en zo (nieuwe) woningbouw mogelijk te maken.

De participatiebijeenkomst vindt plaats op maandagavond 12 september op het Stadskantoor. Tussen 18.30 en 21.30 is er vrije inloop. Graag vooraf aanmelden via Bijeenkomst 12 september – U Ned (programma-uned.nl.