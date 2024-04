Denk mee over het volle stroomnet

Het stroomnet raakt vol in Utrecht. Samen kunnen we daar wat aan doen! Hoe ga jij om met je stroomgebruik? Geef in 3 minuten je mening via de online vragenlijst van het Klimaatpanel via DenkMee.

We gebruiken steeds meer stroom. Door de overstap van aardgas naar elektriciteit, de bouw van nieuwe woonwijken en bedrijventerreinen en doordat we steeds meer elektrisch rijden. Hierdoor raakt het stroomnet vol. De gemeente Utrecht werkt samen met de netbeheerder aan oplossingen maar ook jij kan helpen om een steentje bij te dragen.

