Denk mee over hitte in de stad 

Dagenlang hitte? Hoe bereiden we ons daar samen op voor? Geef ook in 3 minuten je mening via de online vragenlijst van het Klimaatpanel via DenkMee.

De gemeente Utrecht wil de stad gezond en leefbaar houden. Ook wanneer de temperaturen hoog zijn.

Hitte zorgt ervoor dat meer mensen in het ziekenhuis worden opgenomen, en soms zelfs aan de gevolgen overlijden. Ook extra aandacht voor huisdieren is belangrijk. Zij kunnen namelijk niet goed tegen warmte. Oververhitting kan gevaarlijk en soms zelfs dodelijk zijn voor huisdieren.

Meer weten?

Op de hoogte blijven kan via www.utrecht.nl/denkmeeoverklimaat. Of stel uw vraag aan ons team via klimaatpanel@utrecht.nl.