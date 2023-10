Denk mee over schone energie in Utrecht

Als je moet bepalen waar windmolens en zonnevelden mogen komen, waar zou jij dan rekening mee houden? En als de gemeente gaat onderzoeken of ze ergens warmte uit de bodem (aardwarmte) kan gebruiken, wat vind jij daarbij dan belangrijk?

Duurzame stad

Utrecht wil een duurzame stad zijn. We vinden het belangrijk dat we zoveel mogelijk schone energie opwekken in onze gemeente. In 2024 besluit de gemeente Utrecht in welke gebieden in Utrecht windmolens en zonnevelden mogen komen, en we kijken waar we mogelijk aardwarmte kunnen gebruiken. Dat heeft verschillende gevolgen voor onze stad en inwoners. Bijvoorbeeld voor:

hoe het landschap eruitziet;

wat er te zien is van de geschiedenis van Utrecht;

wat je in je dagelijks leven merkt van het opwekken van schone energie.

Geef je mening

We willen graag weten wat jij vindt over dit onderwerp. Dit is hét moment om de gemeente te laten weten wat jij belangrijk vindt!

Vul de vragenlijst in