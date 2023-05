Denk mee over uw stadspark

Wat betekent het park in uw buurt voor u? Is het park goed bereikbaar? Heeft u wensen op het gebied van groen, onderhoud of plekken om te spelen? Denk mee en vul vanaf 30 mei 2023 de online enquête in via www.startvragenlijst.nl/parken.

Groen is belangrijk voor een gezonde stad. In Utrechtse parken zoals het Julianapark, park Transwijk of Wilhelminapark kunt u heerlijk zonnen, picknicken of sporten. De gemeente legt ook af en toe nieuwe parken aan. Daarom vindt de gemeente het belangrijk om te weten wat u van de Utrechtse parken vindt.

Uw mening telt

Bezoekt u het park wel eens? Wat doet u er graag? Hoe druk of rustig vindt u het park? Denk mee en vul in ongeveer 5 minuten de online vragenlijst in. Dit kan van 30 mei tot en met 11 juni 2023.

Meer weten?

Meer informatie over de vragenlijst vindt u op denkmee.utrecht.nl/projects/stadsparken. Alles over Utrechtse parken leest u op Parken en groen | gemeente Utrecht.