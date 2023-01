Deur is dicht, maar ondernemers zijn open

Meer dan 700 Utrechtse ondernemers in de binnenstad kregen tips om energie te besparen. En met succes. Steeds meer ondernemers houden hun deur dicht om energie te besparen. Dit kan voor verwarring zorgen, want is een zaak nu open of dicht? Goed om te weten dus: ondernemers sluiten vaker hun deur, maar zijn wel gewoon open!

Wij zijn open

Bespaarteams van de gemeente Utrecht bezochten in november eigenaren van winkels en restaurants in de binnenstad. Zij gingen met hen in gesprek over energiebesparing en de verschillende mogelijkheden die er zijn. Ook gaven ze informatiepakketten met onder andere het deurbordje: ‘Wij zijn open, maar de deur is dicht om energie te besparen’.

De deur zo veel mogelijk dicht houden is een makkelijke, maar zeer effectieve manier om energie te besparen. Onderzoeken wijzen uit dat ondernemers hiermee tot 40% kunnen besparen op hun energierekening. Daarnaast zijn er ook andere eenvoudige ingrepen, zoals reclameverlichting op tijd uitdoen en terrasverwarming vervangen door dekens of (elektrische) kussens.

Ervaringen van besparende ondernemers

Roland Ranselaar van café-restaurant Uitspanning Boslust: “Wij zijn begonnen met energiebesparing omdat de energie niet meer te betalen is. We besparen flink door de deur dicht te doen en letten ook op de terrasverwarming. We selecteren echt bewust wanneer deze aangaat. Mensen snappen het, iedereen weet natuurlijk hoe duur energie is. Daardoor heb je geen discussies. Dat ding staat nu nog maar voor de helft, of nog minder, van de tijd aan. Daarbij staat de kachel binnen minder hoog. Vroeger moest het allemaal warmer, maar iedereen is nu dikker gekleed. Dat valt echt op! Kortom, alle beetjes helpen.”

Tekst loopt door onder de foto

Geert Führen van meubelzaak De Koperen Bel: “De reden dat wij de deur dicht doen? De energieprijzen natuurlijk! We doen ‘m altijd dicht, behalve op zaterdag tijdens piekuren. Ik heb wel het idee dat met de deur dicht minder mensen binnen komen. De mensen begrijpen het overigens wel, dat is positief. Verder maken we ‘s morgens als we binnenkomen de winkel even lekker warm, en daarna zetten we de verwarming uit tot het weer nodig is.”

Gedragsverandering in één winter

De aanpassing is voor ondernemers en winkelend publiek toch wennen. We weten niet beter dan dat de deuren al 30 jaar openstaan. Het dicht houden van de deuren betekent een verandering in gedrag. Van het winkelpubliek, maar ook van de degene die de winkel of horecazaak heeft. Het vraagt lef van ondernemers om met het bekende straatbeeld te breken waarin alle deuren open staan.

Hoe meer ondernemers meedoen, hoe sneller een dichte deur voor iedereen normaal wordt. Goed om te weten dus, wanneer je lekker door de stad slentert: de deuren zijn dicht om energie te besparen, maar je bent meer dan welkom om binnen te stappen!

Ben jij ondernemer en wil je ook energie besparen? Ga naar www.utrecht.nl/deurdicht voor tal van bespaartips en gratis hulp van het energieloket. Ook het informatiepakket en deurbordje kun je hier gratis aanvragen.