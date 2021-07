Deze Utrechtse horecazaken zoeken jou!

Zoek jij een leuke baan in de Utrechtse horeca? Dan helpen wij je een handje op weg. Van drankjes maken achter de bar tot mooie gerechten maken in de keuken. Deze horecazaken bieden tal van mogelijkheden, zowel in de stad als aan het strand. De locaties liggen zowel middenin de stad als aan de rand.

Meneer Smakers zoekt familieleden

Meneer Smakers zoekt familie-uitbreiding! Vind jij het leuk om in een klein, hecht team de lekkerste burgers van Utrecht te maken? Solliciteer dan op een van de functies: grill-master, topping-topper, kassa- / servicemedewerker, assistent bedrijfsleider of bedrijfsleider.

Bistro Belle zoekt zelfstandig werkend kok

Ter versterking van het keukenteam van Bistro Belle, zijn ze op zoek naar nieuw kooktalent. Samen met de chef kok, de sous chef en het bevlogen keukenteam zorg jij ervoor dat de gasten onbeperkt kunnen genieten van al het lekkers op de kaart. Solliciteer hier!



JEU de boules bar zoekt barman/barvrouw

JEU de boules bar zoekt collega’s met ballen! Als barman / barvrouw ben jij diegene die de gasten een warm welkom geeft en alles weet over de cocktails en ruime bierassortiment. Ben jij de barman/vrouw die wij zoeken?



Down Under zoekt collega’s in de bediening

Down Under zoekt ervaren medewerkers voor in de bediening. Jij geeft de gasten een warm welkom op deze prachtige locatie aan het water en biedt hen de perfecte service! Kom jij het team van Down Under versterken?



Restaurant Zuiver zoekt zelfstandig werkend kok

Wil jij aan de slag als zelfstandig werkend kok bij Restaurant Zuiver? Samen met chef kok Frank en de rest van het bevlogen keukenteam, weet je de gasten te verrassen met streekproducten en ingrediënten uit de eigen moestuin. Klik hier voor de vacature!