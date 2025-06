Dinerdeal bij De Blend: 3 gangen voor €25

Zin in een avondje uit in Utrecht zonder de hoofdprijs te betalen? Bar Brasserie De Blend serveert een verrassend 3-gangenmenu voor slechts €25.

Verborgen parel aan het Merwedekanaal

Aan de Vleutensevaart 100, verscholen naast de iconische koffiebranderij van Douwe Egberts en vlak bij de gele brug, vind je Bar Brasserie De Blend. Wie het pand binnenstapt, het voormalige hoofdkantoor van Douwe Egberts, ontdekt een sfeervol restaurant met een ruim, groen en omheind terras aan het water.

Het is de ideale plek voor een ontspannen borrel of diner, of je nu met vrienden, familie of kinderen komt. Dankzij het veilige terras kunnen ouders met een gerust hart genieten van een drankje in de zon, terwijl de kleintjes hun gang kunnen gaan.

3-gangen voor €25

Sinds kort biedt De Blend een vaste dinerdeal aan: een compleet 3-gangenmenu voor slechts €25,-. Jij stelt zelf hierbij je menu samen, met keuze uit diverse voorgerechten, hoofdgerechten (inclusief bijgerecht) en desserts. Voor sommige gerechten geldt een kleine meerprijs, maar dat wordt altijd duidelijk aangegeven.

Deze deal is ideaal voor wie betaalbaar en goed wil uit eten in Utrecht. Reserveren voor een regulier diner is voldoende om gebruik te maken van de actie. Bekijk de actuele menukaart en voorwaarden hier.

Kindvriendelijk en gratis parkeren

Naast het 3-gangenmenu zijn er ook een aantal praktische voordelen. Zo is er parkeergelegenheid direct naast het pand, iets wat in Utrecht stad zeldzaam is. Voor gezinnen is er een aparte kindermenukaart en het terras is ruim en omheind, wat het extra prettig maakt voor ouders met jonge kinderen.

De sfeer is ontspannen en het terras aan het water nodigt uit om net wat langer te blijven zitten.

Elke maand pubquiz of muziekbingo

Voor wie houdt van wat extra gezelligheid organiseert De Blend maandelijks een pubquiz op de laatste vrijdag van de maand, in samenwerking met quizmasters van Upbeatles.

Daarnaast staat er om de twee maanden op zaterdag een muzikale bingoavond op het programma. Perfect voor wie borrel en plezier graag combineert.

Praktisch: waar en wanneer

Bar Brasserie De Blend is geopend van dinsdag t/m zaterdag vanaf 16:00 uur. Of je nu komt voor een borrel, een diner of een quizavond, je bent van harte welkom. Reserveer hier je tafel

Vleutensevaart 100, Utrecht

www.deblend.nl