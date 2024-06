Dit borrelfestival komt weer naar Utrecht!

Of je nu op zoek bent naar een leuk uitje met collega’s, zin hebt in een gezellige borreldag met je vrienden of een originele date wil plannen: op 5, 6 en 7 juli moet je in het Julianapark in Utrecht zijn! Daar strijkt TAPT Festival dit jaar wederom neer voor een vrolijke dag vol speciaalbier, wijn, cocktails, spelletjes, dansen en nog veel meer.

TAPT Festival begon ooit als bierfestival, maar tegenwoordig dekt de term ‘borrelfestival’ beter de lading. Natuurlijk is er heel veel bier, maar er zijn ook verschillende cocktails, een wijnbar alcoholvrije drankjes. Daarnaast kun je er heerlijk eten. Denk aan friet, burgers, snacks, Mexicaans, Indonesisch, pizza’s, tapas of een uitgebreide borrelplank. Kortom: je hoeft hier écht geen honger te lijden! Verder staan er onder andere spelletjes, ontspanning en een silent disco op het menu: alle ingrediënten voor één groot feest! Verwacht hier geen massale druktes: TAPT is een knus en gemoedelijk borrelfestival.

Genoeg te doen

Je vervelen is geen optie bij TAPT Festival. Naast het genieten van een goed glas bier of een andere versnapering zijn er allerlei spellen te spelen. Neem het op tegen je vrienden bij Mega Jenga, ga limbodansen, of speel gezellig een potje jeu de boules in de zon. En geen zorgen als de zon zich even niet laat zien: er zijn genoeg overkappingen aanwezig om te schuilen tegen de regen.

Schuif je graag aan voor een bordspelletje? Door de samenwerking tussen TAPT en 999games vind je hier allerlei bekende klassiekers als 30 Seconds, Regenwormen en nog veel meer. Goed om te weten: op vrijdag 5 en zaterdag 6 juli is TAPT een festival voor 18 jaar en ouder, maar op zondag 7 juli zijn alle leeftijden welkom én: kinderen tot 18 jaar hebben die dag gratis entree! En de kids hoeven zich zeker ook niet te vervelen. Zo is er een springkussen, diverse spelletjes en kan er geknutseld worden.

Ga uit je plaat

Even uitgespeeld? Gooi die heupjes los en de handjes in de lucht bij de silent disco. Hier komt werkelijk van alles voorbij: van hitjes, meezingers tot de beste dansplaten. Of ga uit je plaat bij het hoofdpodium. Daar komen verschillende dj’s langs, dus er zit altijd wel iets voor je bij om er een dansfeestje van te maken. Ook héél leuk en elk jaar weer populair: Disco Bingo!

Bestel je tickets

Het is wel duidelijk toch: in het weekend van 5, 6 en 7 juli moet je in het Julianapark zijn! Je kunt kaartjes kopen voor de vrijdagavond, zaterdag voor de hele dag of alleen de avond en zondag voor de hele dag. Ga je met een groepje? Dan scoor je groepstickets met korting. Let op: er zijn nog slechts 150 kaarten voor de zaterdag, maar je bent uiteraard van harte welkom tijdens de vrijmibo samen met vrienden/ collega’s of om te relaxen in het zonnetje op de zondag! Bestel snel je tickets voor TAPT Festival via de website en proost samen met je vrienden op de zon!