Dit is waarom je een huis wil kopen in Overvecht!

Bij Overvecht denken mensen vaak aan de vele flatgebouwen en het grijze straatbeeld. Maar niets is minder waar! Overvecht is een van de groenste wijken van Utrecht. En hoe fijn is dat?

Grappig detail, toen de wijk gebouwd werd, waren de woningen duurder dan bij het Wilhelminapark. De wijk is omringd door de polder en met verschillende parken in de wijk. Iedere inwoner van Overvecht kan in de lunchpauze of tijdens een avondwandeling een frisse neus halen in de natuur. Heerlijk toch, nu veel van ons thuis werken!

Tekst gaat verder onder afbeelding Foto: Robert van Rooijen

Vroeger

Na de oorlog is het gebied, dat nu de wijk Overvecht beslaat, aan de gemeente Utrecht toegekend. De toenmalige polder werd dé plek voor het bouwen van een nieuwe wijk met voornamelijk hoogbouw. De ruime opzet van grote flats met veel huurwoningen moesten plek bieden aan de vele mensen die toentertijd een woning zochten.

Ontwikkeling

Voor een lange tijd werd Overvecht gezien als een probleemwijk waar veel criminaliteit heerste. Sinds enkele jaren neemt dit echter gestaag af. De gemeente stimuleert bewoners om bij te dragen aan een prettige leefomgeving. Zo is het project ‘Samen voor Overvecht’ opgezet. Hierin worden de krachten gebundeld van onder andere bewoners, ondernemers en instellingen om gezamenlijk activiteiten te organiseren. Met het ontwikkelen van zulke samenwerkingsprojecten zorgt de gemeente Utrecht ervoor dat mensen zich meer met elkaar en de wijk verbonden voelen.

Tekst gaat verder onder afbeelding



Foto: Robert van Rooijen

Nieuw leven ingeblazen

De laatste jaren bouwen woningcorporaties veel flats in Overvecht om tot moderne en luxe appartementencomplexen. Ook het Rijk draagt bij aan de ontwikkeling van de wijk middels de Woningbouwimpuls. Maar liefst 13 miljoen euro is uitgetrokken voor het bouwen van meer woningen en het verbeteren van de leefomgeving. Hierdoor zullen de komende 10 jaar ook woningen voor middenhuur beschikbaar worden gesteld en zullen er meer mogelijkheden ontstaan voor het kopen van een huis in Overvecht.

Tekst gaat verder onder afbeelding



Foto: Robert van Rooijen



Overvecht heeft alles in huis

Doordat Overvecht een opkomende wijk is, zijn de prijzen nog niet zo absurd hoog als in de binnenstad van Utrecht. Voor dezelfde prijs krijg je meer (veel meer) vierkante meters terug. Bovendien sta je met een kwartiertje fietsen op de Neude, maar lig je ook binnen een mum van tijd aan de Maarsseveense Plassen. De stad enerzijds en de polder anderzijds, Overvecht is van alle markten thuis. Daarover gesproken, elke donderdag kun je terecht op de eigen markt met verse en lokale producten! Verzamel een heerlijke picknick en geniet van een wandeling door het Gagelbos, Park de Watertoren of het Vechtzoompark. Of bezoek een van de historische forten rondom Overvecht: Fort Blauwkapel, Fort aan de Klop of Fort de Gagel. Je bent ook zo bij de Loosdrechtse Plassen of de Maarssenveense plassen. Met een paar minuten fietsen ben je bij Spa Sereen. Overvecht heeft een eigen winkelcentrum, waar supermarkten, drogisterijen en kledingwinkels je alles bieden wat je maar kunt wensen. Aan de rand van Overvecht zijn meerdere sportvelden te vinden en, niet te vergeten, de schaatsbaan van Utrecht! Maar mocht je toch eens de stad uit willen, rij je vanuit de wijk ook zo de A27 op of rij je via de ring binnen vijf minuten op de A2. Daarnaast sta je vanaf station Overvecht zo op Utrecht Centraal en kun je overal naartoe.

Tekst gaat verder onder afbeelding



Foto: Robert van Rooijen

Ontwikkelingen

Ze zitten niet stil in Overvecht. Het gebied rondom Winkelcentrum Overvecht wordt herontwikkeld. Ze willen hier tussen de 1.500 tot 2.500 woningen bouwen en het gebied groener maken. Zo worden er nieuwe woningen gebouwd op de Ivoordreef zo’n ca. 310 woningen. Van sociale huurwoningen tot koopwoningen. Ook op de Vader Rijndreef komen nog eens 180 woningen.

Tekst gaat verder onder afbeelding



Foto: Robert van Rooijen

Frisse wind

Naast alles wat Overvecht nu al te bieden heeft, vindt er ook een ontwikkeling in de horecagelegenheden plaats. In tuincentrum Steck, waar ze heel veel toffe planten hebben, vind je tuincafé Noordertuin, waar je zowel binnen als buiten een leuk plekje kunt uitzoeken. Hier worden heerlijke lokale producten geserveerd, maar je er ook terecht kunt voor een werkoverleg of middagje aan de studie. Verder zal in 2022 de Watertoren opnieuw worden ingericht met woningen, een kantoorruimte en maatschappelijke functies. Naast de Watertoren zal een horecapaviljoen worden gerealiseerd waar je heen kunt voor een hapje en een drankje. Ook bierbrouwerij Oproer zal zich vestigen in Overvecht na de verwoesting door rookschade van het huidige pand. In het Oproer Biercafé 2.0 kun je eten, drinken, vergaderen of feest vieren. Bovendien zal er een podium beschikbaar worden gesteld voor evenementen vanuit lokale initiatieven. Oftewel, Overvecht biedt kansen voor iedereen!