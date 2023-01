Dit zijn de 3 interieur trends voor de winter 2023

Ben jij benieuwd wat de interieur trends zijn voor deze winter? In deze blog zetten we de belangrijke woontrends voor 2023 voor je op een rij. Ze helpen je om eenheid en rust te creëren in je interieur. Op de Woonboulevard Utrecht kun je bij meer dan 60 woonwinkels terecht om op jouw manier invulling te geven aan deze trends.

Tekst loopt door onder de foto

Modern eclectisch

Kenmerkend voor de modern eclectische stijl is de eigenheid van een interieur door het maken van verrassende combinaties. Denk hierbij aan verschillende kleuren, materialen en structuren. Met deze stijl kan je je eigen persoonlijkheid in je interieur terug laten komen. Moderne comfortabele meubelen worden subtiel gecombineerd met vintage meubelstukken met kenmerkende stijlelementen. In dit interieur vind je ook prachtige design pronkstukken terug.

Tekst loopt door onder de foto

Kleur speelt een belangrijke rol in een modern eclectisch interieur waar je geen witte muren zult tegenkomen. Steeds vaker wordt ook het plafond in kleur mee geverfd. In de keuze voor kleur is veel mogelijk. Zorg voor eenheid door het kiezen van een hoofdkleur die je voor 60% in je interieur terug laat komen. De tweede secundaire kleur pas je voor 30% toe ten slotte kan je extra accenten aanbrengen met een derde kleur. Je kunt ook rust eenheid creëren door juist een ton sur ton effect toe te passen. Helemaal terug van weg geweest is ook het gebruik van behang.

Tekst loopt door onder de foto

Organische en ronde vormen

De trend van deze winter zijn organische en ronde vormen. Je ziet volop het terug in meubels, zoals in banken, fauteuils, eettafels en salontafels. En daarnaast ook in accessoires, spiegels maar ook in vloerkleden. Een woonruimte bestaat meestal uit veel rechte lijnen, waarbij het mooi is om deze te doorbreken. De organische en ronde vormen verzachten je interieur en zorgen voor een spannend en dynamische interieur. Doordat het minder massief is, oogt het luchtiger. Om het zachte effect te versterken, combineer je het met stoffen met zachte structuren zoals bouclé.

Tekst loopt door onder de foto

Woonshoppen in Utrecht

Bij de woonboulevard in Utrecht staan alle adviseurs voor je klaar om je te helpen bij het realiseren van je droominterieur en je mee te nemen in de nieuwste interieurtrends voor deze winter. Er zijn meer dan 60 woonwinkels en je vindt er alles op het gebied van wonen, slapen, buiten, baden en koken. Het is er ideaal shoppen, de woonboulevard is goed bereikbaar en je kunt er gratis parkeren.