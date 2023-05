Dit zijn de 3 interieurtrends van dit voorjaar, voor welke stijl kies jij?

We moesten even geduld hebben, maar het is zover: het voorjaar is nu écht begonnen en dat is te zien aan de felgroene knoppen aan de bomen, de tuinen die steeds groener kleuren en natuurlijk, niet te vergeten, de lentezon die ons de nodige vitamine D boost geeft. Maar niet alleen buitenshuis merken we dat het voorjaar is, ook binnen doen de lentekriebels hun werk! Kan jouw interieur een fijne voorjaarsboost gebruiken en sta jij te popelen om aan de slag te gaan? Tijd voor een make-over, waar de winterse kleuren weer plaats maken voor lichte tinten! De ondernemers van de Woonboulevard Utrecht vertellen je graag meer over de 3 interieurtrends dit voorjaar, welke kies jij?

Natural Living

Met de komst van het voorjaar willen we die fijne natural vibes maar al te graag ook binnen terugzien. Met de Natural Living look haal je buiten naar binnen en verbind je je interieur met de natuur. Door natuurlijke materialen te gebruiken zoals hout, rotan, bamboe en andere organische materialen krijgt je interieur een authentieke, warme sfeer. En extra fijn: dit past bij elke interieurstijl, of je nu houdt van boho-chic, vintage, japandi of industrial; het is sowieso een goede match!

Verschillende houtsoorten kan je terug laten komen in meubels, maar ook in decoratie om je interieur die natural look te geven. Stoffen als linnen en katoen passen prachtig bij deze look. Maak je Natural Living interieur helemaal af met een aantal prachtige grote planten, zoals een bananenplant of Tabaksplant, of pluk zelf een mooi groot veldboeket om je interieur op te fleuren. Dat deze natuurlijke look onze huizen komt verblijden zal je ook veel terugzien in de woonwinkels: kleuren zoals fijne pastel- en groentinten, bloemen- en plantenprints, houten meubels en organische vormen, geïnspireerd door de natuur zullen in de schappen te vinden zijn.

Lovely Light

Een andere trend die dit voorjaar in vele interieurs terug te zien zal zijn is Lovely Light. En precies wat de naam al doet vermoeden, deze minimalistische stijl is licht, luchtig en zacht en brengt jouw interieur in fijne serene sferen. Kenmerkend aan deze stijl is dat je bewuste keuzes maakt welke meubels en accessoires in jouw interieur te zien zijn. Hierdoor krijgen jouw eyecatchers écht de aandacht en behoudt je ondertussen een fijne, rustige balans in je interieur met aandacht voor comfort en sfeer.

Door gebruik te maken van organische vormen en fijne stoffen zoals bouclé, linnen of krijgt je interieur die zachte, lovely uitstraling. Kies eens voor een bank met ronde vormen, een organisch gevormde salontafel of juist mooie accessoires in a-symmetrische, organische vormen. In de Lovely Light trend zie je veel ingetogen natuurlijke kleuren terug, zoals beige, zand, wit en bruintinten die gecombineerd worden met eiken- of notenhouten meubels en accessoires. Ga jij voor ton-sur-ton en verschillende tinten beige? Of wissel jij het af met een meer earthy cognactint of chique messing accentje? Zolang de basis van jouw interieur licht, kalm en minimalistisch is, zal jij je heerlijk zenn voelen in de Lovely Light stijl.

Retro chic

Terug van weggeweest is de Retro Chic stijl, waarbij vintage elementen uit (groot-)moederstijd terug te vinden zijn in ons interieur en gecombineerd worden met geometrische vormen, speelse details en luxe materialen voor een chique touch. Lekker nostalgisch, knus en een hoge dosis persoonlijkheid kenmerkt deze stijl. De rijke kleuren die passen bij deze trend zorgen voor een instant vrolijke vibe, of de zon nu buiten schijnt of niet.

Ga jij all over the moon door veel warme tinten zoals oranje, felgroen en bruin te combineren, of kies jij voor een rustige basis met enkele kleurrijke, excentrieke accessoires die zorgen voor die Retro Chic sfeer? Een grote gouden spiegel in een opvallende vorm, een überzacht hoogpolig kleed, en kleurrijke, glanzende stoffen kunnen jouw interieur omtoveren in die fijne Retro Chic stijl. Ook helemaal passend bij deze stijl is een kleurrijk behang met geografische vormen of lieflijke weelderige bloemen. Van deze stijl krijg je instant voorjaarsvibes!

Kleurtrends voorjaar 2023

De meest voorkomende kleurtrends van dit voorjaar zijn rustige, aardse tinten zoals beige, zand, crème en bruin. Dé ideale kleuren om een rustige, natuurlijke sfeer in je interieur te creëren en makkelijk te combineren met natuurlijke materialen zoals in de Natural Living en Lovely Light trend. Daarnaast bieden deze naturelle kleuren een perfecte basis om wat uitdagende kleuren toe te voegen, passend bij de Retro Chic trend.

Durf jij voor meer uitdaging te gaan? Ga dit voorjaar voor groen in je interieur! Van donkergroen tot pastelgroen, groen zorgt voor rust en verfrissing in je interieur. In een Natural Living interieur zorgt saliegroen voor een harmonieus en rustgevend gevoel, in een Retro Chic interieur is een donkerdere groen-blauwe tint prachtig warm en sfeervol. Naast natuurlijke, aardse tinten en groen zijn pasteltinten ook helemaal on trend dit voorjaar. Zachte, vriendelijke blauw-, geel- en lilatinten brengen instant voorjaar in jouw interieur. Door subtiel gebruik te maken van deze tinten in accessoires zoals kaarsen, kussentjes en plaids blijft het geheel in balans en rustig.