Dit zijn de meest gewilde streetwear merken van dit moment

Terwijl streetwear en high-end fashion in het verleden twee uitersten leken in de modewereld, weten de twee elkaar tegenwoordig steeds beter te vinden. Vandaag de dag is de casual en comfortabele kledingstijl niet meer weg te denken uit het straatbeeld. De tofste streetwear merken voor heren in Utrecht? Die vind je bij Coef Men.

Betaalbare exclusiviteit

Coef Men is gevestigd aan de Oude Gracht, naast het oude postkantoor in een eeuwenoud pand. In de basement vind je hier een uitgebreide collectie streetwear. Betaalbare exclusiviteit, dat is de gouden combinatie van veel succesvolle streetwear merken. Door de beperkte oplages zijn de items erg populair.

Inspiratie

Bij Coef Men vind je een aantal toffe streetwear merken die al jaren bestaan. Authenticiteit en merkhistorie zorgen ervoor dat deze merken ook na lange tijd nog trending blijven. Toch worden ook steeds meer jonge merken populair, dankzij hun stijlvolle collectie en lokale vibe. Een deel van de jonge merken dat verkrijgbaar is bij Coef Men komt ook van eigen bodem, neem bijvoorbeeld The New Originals en Daily Paper.

Populaire streetwear merken van dit moment

New Balance

Eén van de meest gewilde merken op dit moment is New Balance. Veel grote designers en beroemdheden lopen op de populaire sneakers van de New Balance 99X lijn. Steve Jobs was hier ook één van. Ook voor de New Balance 550 staat menig liefhebber vandaag de dag graag in de rij. De sneakers van New Balance zijn naast stijlvol, erg comfortabel.

Stüssy

Stüssy mag ook niet ontbreken in de lijst met meest gewilde streetwear merken van dit moment. Stüssy werd begin jaren ‘80 opgericht als merk voor surfers en het succes groeide al snel. Het merk wordt tegenwoordig gezien als rolmodel voor de streetwear-scene. Een merk dat niet mag ontbreken in je garderobe als je streetwear liefhebber bent.

New Amsterdam Surf Association

Een jong label in de lijst is New Amsterdam Surf Association, opgericht door de Amsterdamse Paul Zeper. Een surfer die gewend was aan de Nederlandse weersomstandigheden. Het merk is gemaakt voor surfers die geen perfecte golf nodig hebben, voor degene die graag uitgedaagd worden. Inmiddels is het merk ook buiten de surfcultuur bekend geworden. De collectie wordt vertegenwoordigd door diverse items met klassieke surf vibe, met graphics of subtiele branding.

Arte Antwerp

Ook Arte Antwerp heeft de laatste jaren de harten verovert van menig fashionliefhebber. Het merk is, zoals ze zichzelf omschrijven: “a premium menswear brand with a streetwear soul”. Voor hun collecties worden ze onder meer geïnspireerd door moderne architectuur en muziek. Een merk om aan je kledingkast toe te voegen wanneer je houdt van creatieve en simplistische designs.

Streetwear bij Coef Men

