Doe de leukste speurtocht van Utrecht!

Speciaal voor de sfeervolle dagen rond de herfstvakantie, Sint Maarten en Sinterklaas hebben wij voor jullie deze gratis speurtocht gemaakt. Ontdek samen met je gezin bekende èn geheime plekken in de binnenstad, terwijl je zoekt naar 7 typisch Utrechtse dingen.

Hoe goed ken jij Utrecht?

De speurtocht is speciaal voor kinderen, maar ook voor ouders valt er genoeg te ontdekken! Kunnen jullie echte kanonskogels vinden? Wat is een dâkhoas èn waar staat de gaafste dâkhoas van Utrecht? En wie is nou Maarten en wat heeft hij met Utrecht te maken? Na deze speurtocht zijn jullie echte Utrecht-kenners! Via trappen, tunnels, gebouwen en steegjes loop je een sfeervol rondje door het centrum. De speurtocht begint en eindigt op het Domplein.

Wij zijn er voor iedereen!

Als maatschappelijke kinderopvang ziet Ludens graag dat kinderen lekker naar buiten gaan en vindt het belangrijk dat alle kinderen van de wandeling kunnen genieten. De wandeling is daarom gratis en daarmee voor iedereen toegankelijk. De route is makkelijk te volgen voor kinderen vanaf 4 jaar. Jongere kinderen kunnen ook helpen met zoeken en kunnen zich tegelijkertijd verwonderen over alle mooie lichtjes die de stad verlichten. Dus trek die warme jassen aan, vul een thermoskan met chocomelk en ga snel op pad!

Gratis en direct te downloaden.