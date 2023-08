Doe mee aan de Utrechtse Fietsvierdaagse

Ook dit jaar staat de Utrechtse Fietsvierdaagse weer op het programma. Fiets van 16 tot en met 19 augustus vanuit Zeist iedere dag een fietstocht van 25, 40 of 60 kilometer met leuke stops en gevarieerde bezienswaardigheden onderweg.

De Utrechtse Fietsvierdaagse staat voor veel meer dan fietsen alleen. Je bezoekt leuke, vaak minder bekende, bezienswaardigheden in de provincie Utrecht en elke dag bieden we nieuwe, fraaie uitgepijlde routes.

Welke bezienswaardigheden je dit jaar tegenkomt onderweg, kun je terugvinden op de ‘dagprogramma’-pagina’s op onze website. Per dag kan je dus zien waar je langskomt en wat er allemaal te doen is.

Van bezienswaardigheid tot fietskeuring

In Zeist (de start), Houten, Nieuwegein en Utrecht kun je bovendien je fiets laten checken. Zo ga je op een pico-bello in orde fiets van start! Professionele fietsenmakers en fietsdocenten bekijken je fiets op verschillende onderdelen. Handige tips over praktische tools (zoals een fietsspiegel, antislip-pedalen en ventieldrukmetertjes) worden gedeeld. Na deze fietscheck kan je nog meer genieten van het comfortabel fietsen.

Meerdere routes beschikbaar

Iedere dag kun je kiezen uit een uitgepijlde route van 25, 40 en 60 kilometer. Je ontvangt bij de start een vlaggetje én een informatieboekje met stempelkaart. Kun je niet op zaterdag? Wees dan niet getreurd! Je kunt je namelijk ook inschrijven voor slechts één, twee of drie dagen. Koop je een passe-partout voor alle dagen, ontvang je één dag van ons gratis! Vier voor de prijs van drie dus!

Hier kan je de routes van de Utrechtse Fietsvierdaagse checken

Ben je nieuwsgierig hoe de verschillende routes dit jaar lopen? Neem dan een kijkje op de website van de Utrechtse Fietsvierdaagse. We hebben de routes al voor je klaargezet. Natuurlijk houden we wel goed in de gaten of er nog dingen veranderen onderweg, bijvoorbeeld in verband met werkzaamheden. Het kan daarom zo zijn dat we de routes hier en daar nog een klein beetje moeten aanpassen.

Mocht je de routes willen downloaden, doe dat dan één dag voordat de Fietsvierdaagse van start gaat, dan weet je zeker dat je de meest recente (en goede) route gebruikt.

– Het is dagelijks mogelijk om te starten tussen 09.00 – 11.00 uur

– De startmogelijkheid voor de 60 km route is van 09.00 – 10.00 uur

– De startmogelijkheid voor de 25 en 40 km route is van 10.00 – 11.00 uur

– Het finishterrein sluit dagelijks om 17.00 uur

Enthousiast geworden? Schrijf je dan hier direct in voor één of alle dagen van de Utrechtse Fietsvierdaagse 2023.