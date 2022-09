Doe mee met de inkoopactie!

Wil je een energiezuinig, comfortabel en toekomstbestendig huis én besparen op je energierekening? Neem dan nu energiebesparingsmaatregelen! Via de gemeentelijke inkoopactie profiteer je van scherpe prijzen en goede service.

Over de actie

De inkoopactie organiseren we als gemeente Utrecht en Energieloket Jouw Huis Slimmer samen met organisaties Duurzaam Bouwloket en Winst uit je woning. Het doel hiervan is om jou als bewoner te helpen met de aanschaf van energiebesparingsmaatregelen voor een goede prijs-kwaliteitverhouding. Via Duurzaam Bouwloket kun je diverse isolatiemaatregelen aanschaffen en via Winst uit je woning zonnepanelen en een hybride warmtepomp.

Tekst loopt door onder de foto



De voordelen van de inkoopactie:

● Door gezamenlijke inkoop krijg je een scherpe prijs en een betrouwbaar aanbod op maat.

● We werken samen met lokale en regionale uitvoerders.

● Je krijgt vrijblijvend en onafhankelijk advies over de opties die het beste voor jou zijn.

● Duurzaam Bouwloket en Winst uit je woning vergelijken en selecteren de uitvoerders. Dat bespaart je geld en uitzoekwerk.

Meedoen is mogelijk tot 13 december 2022. Kijk op www.jouwhuisslimmer.nl/inkoopactie voor alle informatie.