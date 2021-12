Dolf Jansen maakt oudejaarsconference speciaal voor Utrecht

Stadsschouwburg Utrecht presenteert in samenwerking met Dolf Jansen een online oudejaarsconference speciaal voor Utrecht.

Omdat we op dit moment opnieuw in quarantaine zitten, veel activiteiten niet door kunnen gaan en Dolf Utrecht een heel warm hart toedraagt, maakte hij in één week tijd een cabaretprogramma vol feiten, actualiteiten, grappen en merkwaardigheden over Utrecht en de Utrechters in het afgelopen corona-jaar. Afgelopen dinsdag werd de oudejaarsconference opgenomen in de schouwburg en zoals je van Dolf kon verwachten arriveerde hij op de fiets.

Tekst gaat verder onder afbeelding

Natuurlijk is er over alles nagedacht, want je hoeft je huis niet te verlaten om deze voorstelling te kunnen zien! Vanaf 30 december 11:00 kun je de conference hier bekijken: Stadsschouwburg Utrecht