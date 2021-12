Download nu: Hoog Catharijne Premium!

Loyaliteit loont! De Hoog Catharijne Premium app geeft toegang tot exclusieve deals en services bij diverse winkels en restaurants in Hoog Catharijne.

Winkelcentrum Hoog Catharijne lanceert Hoog Catharijne Premium: dé gratis mobiele app met daarin exclusieve deals en services.

Exclusief voor members

De Hoog Catharijne Premium app is gratis te downloaden in de App Store of Google Play Store en is bedoeld voor iedereen die op zoek is naar de beste deals en services. In de app vind je kortingsvouchers van diverse winkels en restaurants in Hoog Catharijne, maar ook exclusieve services speciaal voor members.

Naast deze leuke aanbiedingen en gratis services maak je als member ook nog eens kans op fantastische prijzen tijdens de wekelijkse en maandelijkse trekkingen.

Prijzen winnen met de trekkingen

De wekelijkse en maandelijkse trekkingen geven het winkelend publiek de mogelijkheid om kans te maken op toffe prijzen en leuke uitjes. Bij iedere aankoop in Hoog Catharijne is het van belang je kassabon goed te bewaren. Je kunt deze namelijk in de app scannen en uploaden om automatisch mee te doen aan de trekkingen. Hoe meer kassabonnen je scant, hoe meer kans je maakt om te winnen.

Wekelijks worden er al toffe prijzen weggeven, maar aan het einde van de maand valt er een nóg grotere prijs te winnen. Denk aan een weekendje BMW rijden of een verzorgd arrangement naar een toonaangevend pretpark. Dat wil toch iedereen?

Unieke services

Van een Baby Box voor de kleintjes tot een Kids Box voor kids: Hoog Catharijne Premium heeft het allemaal!

De Baby Box is speciaal ontwikkeld voor ouders met een kleintje en bevat essentiële producten voor een dagje shoppen in Hoog Catharijne. Denk aan een knuffeldoekje, maar bijvoorbeeld ook aan een luier en baby wipes. Deze box is op vertoon van de app gratis af te halen bij de informatiebalie op de eerste verdieping (op de brug)

De Kids Box is een box vol speelplezier! In deze box zit een spannende speurtocht door het winkelcentrum, snoepgoed en nog veel meer. Ook deze box kun je weer gratis afhalen bij de informatiebalie op vertoon van de app.

Nieuwsgierig geworden? Download dan nu de Hoog Catharijne Premium app! Er komen continu nieuwe deals en prijzen bij die je zeker niet wil missen. Ga snel naar de App Store of de Google Play Store en word vandaag nog member.